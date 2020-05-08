愛普Q1純益季增3成 每股賺0.49元 近6季高點

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 今 (8) 日公告首季財報，聚焦高毛利客製化產品奏效，產品線營收占比已逾 5 成，提升獲利，單季稅後純益 3600 萬元，季增 30%，較去年同期轉盈，每股純益 0.49 元，為近 6 季高點。

愛普第 1 季營收 9.36 億元，季減 9%，年增 40%，毛利率 19.6%，季增 3.4 個百分點，年增 12.7 個百分點，營益率 3%，季增 1 個百分點，較去年同期的 - 19% 轉正；稅後純益 3600 萬元，季增 30%，較去年同期轉盈，每股純益 0.49 元。

愛普營運以客製化、標準型產品、設計服務及技術授權分進合擊，近來持續降低標準型記憶體產品比重，轉往佈局客製化及設計服務領域，第 1 季持續進行營運策略調整，聚焦高毛利客製化產品，該產品線第 1 季營收佔比已超過 5 成。

客製化產品應用領域方面，愛普指出，穿戴裝置及藍牙無線耳機等應用領域出貨，延續上季力道，持續升溫成長。而 IP 授權業務也與多家客戶洽談中，開發時程符預期。

展望第 2 季，愛普表示，在記憶體市場需求及價格已見回穩下，將進一步優化庫存體質，對高成本庫存進行去化調整，同時深耕高毛利客製化產品線應用市場，持續佈局 IP 授權業務，盼今年營運能回歸正常軌道。