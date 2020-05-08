〈進出口統計〉Switch熱銷助攻 我對日出口值近20億美元 居主要出口國之冠

任天堂遊戲機 Switch 熱銷，帶動我對日出口亮眼，根據財政部統計處統計，我 4 月對日出口值 19.7 億美元，較去年同期增加 17.5%，其中以電子零組件出口值大增 40% 成重要助力；對歐洲則受景氣疲弱拖累，出口值年減幅達 2 成，衰退幅度高居主要出口國之冠。

財政部統計處今 (8) 日公布 4 月進出口統計，在主要出口國家中，我對日、美國、中國香港出口值持續成長，對日本出口值達 19.7 億美元、年增幅 17.5%，對中國香港出口值 112.1 億美元、年增幅 14% 居次，對美國出口值 36.5 億美元、年增幅 1.5%。

蔡美娜說，對日本出口值攀升，主要來自於電子零組件貢獻，在 Switch 熱銷帶動下，推升我對日電子零組件出口，累計前 4 月我對日本出口值共 78.9 億美元，年增幅 6.7% 創歷年同期新高。

而過去受惠於美中貿易戰、廠商轉單效應的緣故，帶動我對美出口持續成長，但 4 月我對美出口值共 36.5 億美元、年增幅僅 1.5%，主要靠資通訊與視聽產品支撐，基本金屬與運輸工具出口值則同步衰退。

蔡美娜表示，相較於去年我對美出口動輒 2 位數增幅，4 月我對美出口年增幅僅 1.5%，成長幅度創下 2017 年 10 月以來 (不含春節) 次低，主要是受到基期偏高、疫情衝擊的緣故。

至於對歐洲出口則因景氣疲弱影響，持續「向下沉淪」，單月出口值 19.5 億美元、年減幅 2 成，事實上我對歐洲出口表現持續偏弱，其中對西班牙出口值年減幅高達 46%、對法出口值年減 4 成、對義大利出口值年減幅也有 36%，創下近 5 年來最大減幅。