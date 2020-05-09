雲端市場潛力大 微軟對義大利投資15億美元

微軟 (MSFT-US) 週五宣布，將斥資 15 億美元在義大利推動一項 5 年投資計畫，並於米蘭建立首座資料中心，將加入全球其他 60 個地區，一同拓展微軟的雲端服務版圖。

微軟的雲端競爭對手亞馬遜 AWS 上週才啟用南歐第一個雲端資料中心，正好落腳於義大利米蘭，而 3 月份 Google 更與義大利最大電信商 Telecom Italia 建立合作關係，以擴大其雲端業務。

新冠肺炎疫情危機期間，許多採用智慧辦公的企業，越來越依賴數位化業務。市場預計，義大利雲端市場將以兩位數的速度成長。

微軟全球銷售部門總裁 Jean-Philippe Courtois 表示，公司看好義大利雲端服務加速創新的巨大潛力。

今年 2 月，微軟宣布將在西班牙建立新的資料中心園區的計劃，本週早些時候，微軟更表示將投資波蘭 10 億美元，替企業和機構提供雲端服務，來作為西班牙計劃的一部分。

微軟打算在義大利進行的 5 年計畫，旨在為當地提供訪問微軟企業級雲端服務的機會，並促進中小型企業開發數位技術、智慧辦公和 AI。

微軟還表示將與義大利的最大網路分銷商 Poste Italiane 擴大合作關係，幫助中小企業加速數位化轉型。