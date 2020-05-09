又炒作？馬斯克喊股價太高後 特斯拉漲近17% SEC拒絕回應

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 一週前在推特上喊公司股價「太高」，但截至週五收盤，特斯拉 (TSLA-US) 股價反而越來越高。

上週五馬斯克一發推特，特斯拉股價就立挫 10.3% 至 701.32 美元，但隨後快速拉回，且多漲了一些，現在已較一週前收盤價上升 16.84% 至 819.42 美元。

該股上漲是本週市場普遍反彈的一部分，受到該公司將於週五試圖重啟加州 Fremont 工廠部分生產的消息提振。

然而，當地政府表示，特斯拉尚未獲准重新開放，因為 Fremont 工廠所在的 Alameda 縣對保障公共衛生的規定比州政府的規定「更嚴格一些」，因此雖然加州已經放寬 Covid-19 防疫限制，但如果各縣有更嚴格的規定，則從其規定。

馬斯克過去在推特上的發言鬧得滿城風雨，2018 年曾在推特上稱欲以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化，招致 SEC 等監管單位調查所言是否屬實，抑或蓄意炒作，最終馬斯克同意在對特斯拉財務和其他主題做公開聲明前，必須先提交法律顧問審查。

此回高喊特斯拉股價太高的舉動，不清楚是否事前接受過法律審查，媒體上週就此問題詢問馬斯克，該推特文章是玩笑一場還是經審查後的內容，馬斯克回答「不。」

SEC 拒絕此時做出回應。