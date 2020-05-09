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〈美股盤後〉華爾街無視非農數據 美股四大指數躍升逾 1%

鉅亨網編譯羅昀玫
非農數據道瓊狗不理 美股四大指數躍升逾 1% (圖片：AFP)
非農數據道瓊狗不理 美股四大指數躍升逾 1% (圖片：AFP)
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儘管美國 4 月非農就業人口減少 2050 萬人，創下二戰後的最高紀錄，週五 (8 日) 美股卻自開盤一路上漲，主因是隨著美國各州重啟經濟、新增確診數下滑、美中貿易代表破冰通話，華爾街投資者押注最糟的情況已過，對美國經濟未來願景看法樂觀。

美股主指錄得亮麗的週期表現，道瓊指數和標普指數本週分別上漲 2.5% 和 3.5%，那指週漲幅達 6%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 380 萬例，死亡數突破 26.9 萬例，美國迄今累計確診數超過 120 萬，死亡人數至少 7.5 萬。

週五 (8 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 455.43 點，或 1.91%，收 24,331.32 點。
  • 標普 500 指數上漲 48.61 點，或 1.69%，收 2,929.80 點。
  • 那斯達克指數上漲 141.66 點，或 1.58%，收 9,121.32 點。
  • 費城半導體指數上漲 50.68 點，或 2.94%，收 1,775.61 點。
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標普所有板塊一片揚升，能源板塊持續領漲 (4.34%)，其次為工業和材料板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎同步揚升。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.51%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.38%；臉書 (FB-US) 上漲 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.10%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.59%。

道瓊 30 檔成分股全數收紅。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 4.51%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.49%；波音 (BA-US) 上漲 3.72%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.05%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 4.41%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.19%；高盛 (GS-US) 上漲 1.68%。

費半成份股表現強勁。AMD (AMD-US) 上漲 2.39%；英特爾 (INTC-US) 0.84%；美光 (MU-US) 上漲 3.56%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.50%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.00%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.19%。

台股 ADR 集體上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.98%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.06%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.59%。

焦點個股與財報

上海迪士尼門票 11 日重開園，首日票周五憲上開賣後 3 分鐘內遭秒殺，7 天內一日票在 1 小時內亦售罄，激勵迪士尼 (DIS-US) 股價上漲 3.41% 至每股 109.16 美元

少數蘋果實體門市將於下周恢復營業，包括愛達荷州、南卡羅來納州、阿拉巴馬州和阿拉斯加的一些門市，蘋果表示，恪守社交距離協議，將限制入店客流量，延遲顧客進店時間。蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 2.38% 至每股 310.13 美元

儘管優步 (UBER-US) 首季財報虧損擴大，但 Uber Eats 外送業務營收成長 50%，而且還樂觀預估第二季叫車業務訂單回升，其股價上漲 6.24%。

特斯拉有意週五重新啟動加州費利蒙的超級工廠。但是當地政府不讓營業，稱至少還有一兩個星期才能復工，特斯拉 (TSLA-US) 週五上漲 5.05% 至每股 819.42 美元

經濟數據

  • 美國 4 月非農就業增減 (萬人) 報 -2050，預估 -2200，前值 -70.1 
  • 美國 4 月失業率報 14.7%，預估 20.0%，前值 7.8%
  • 美國 4 月平均每小時薪資年增率報 7.9%，預估 3.3%，前值 3.1%
  • 美國 4 月平均每小時薪資月增率報 4.7%，預估 0.3%，前值 0.4%
  • 美國 4 月勞動參與率報 60.2%，預估 61.6%，前值 62.7%
  • 美國 4 月平均每週工時 (小時) 報 34.2，預估 33.5，前值 34.2
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美國非農就業人數變化 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

National Securities  首席市場策略師 Art Hogan 表示：「投資者似乎能夠洞察負面的經濟數據和財報所帶來的海嘯，並看到逐步恢復經濟的潛力。」

投行 Jefferies 表示，大部分失業是暫時的，預計將隨著在家中訂單的逐步解除和企業開始營業而恢復。

Jefferies 稱：「好消息是，基本情況是，隨著企業重新開放和下崗工人開始重返工作崗位，5 月就業將適度增加，6 月將恢復增長，但要回到疫情之前的就業水平，我們預估還要約 2 年時間。」

市場人士表示，德國股神科斯托蘭尼曾妙喻，股市與經濟就像小狗與主人，在繫著項圈的那條繩索範圍內，小狗可能比主人跑得遠一些，今日美股的狀態就像這樣，無視經濟數據，四大指數全數上漲，但最終主人和小狗總會有站在同位置的時刻。

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