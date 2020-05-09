華爾街多頭：美股已於3月觸底！明年強勢回彈

賓州大學華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 週五表示，美股已經於 3 月觸底，且 2021 年將是美股非常好的一年。

以美股多頭著稱的西格爾，曾在 2015 美股大跌時預測該年底道瓊指數將達到 20,000 點，從而贏得市場聲望，該指數 2015 年結束時為 17,425 點。

儘管週五的非農就業報告創下歷史最慘跌幅，西格爾對美股仍給出相當樂觀的前景。

他認為，美國政府和聯準會為了支持當前經濟，已經祭出空前的財政刺激政策，因此美股幾乎不可能回落到 3 月份的低水位。

疫情導致美國各地企業關閉，失業率從兩個月前的 50 年低點飆升至 14.7%。儘管非農就業人口數據減少 2050 萬人，但降幅仍小於市場預估的 2200 萬人。

儘管當年政府沒有保留記錄，但經濟學家估計，美國失業人口最高是發生在 1933 年經濟大蕭條時期，當時的失業率達到約 25%。

市場普遍認為，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情最嚴重的時期已經過了，對經濟的損害也將逐漸減緩，因此，美股於週五 (8 日) 早盤延續週四 (7 日) 的樂觀情緒，四大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 200 點，突破 24000 點。

美股道瓊指數已經從 3 月 23 日的低點上漲約 30%，而標普 500 指數也從谷底 2,237.40 點，累計回彈逾 30%；那斯達克指數從熊市最低點 6,850.67 點上漲 32.5%。

西格爾更預測，隨著 COVID-19 的藥物和疫苗問世，美股漲勢將延續到 2021 年，他表示：「2021 年將是美股繁榮的一年，因為聯準會已經為市場提供前所未有的流動性，這可能會是非常好的一年。」