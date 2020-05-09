〈報稅教戰手冊〉股利所得「一起稅」還是「分開稅」划算？關鍵看這個數據

民眾投資股票偏愛高殖利率族群，希望透過股息配發養胖資產，但怎樣申報股利所得卻是一門學問，稅務專家提醒，股利所得稅申報主要有「併入所得申報」與「分開計稅」兩種，民眾可擇優申報，至於怎麼選才划算，關鍵在全年股利所得是否超過 94 萬元。

2018 年稅制優化新制上路後，股利所得課稅可分為兩種方式，包括併入綜所稅合併申報；或是單一稅率分開計稅兩種，投資人獲配股利所得，可擇一申報，對股民們來說，最傷腦筋的問題莫過於股利所得怎麼申報才划算，到底要併入綜所稅合併申報？還是選擇單一稅率分開計算？而這其中關鍵在於全年股利所得有多少。

會計師建議，如果所得稅率低於 20%，或是去年股利所得低於 94 萬元者，建議可選擇併入綜所稅，以扣抵稅率 8.5% 計算 (94 萬 x8.5%=7.99 萬)，經計算所繳稅費約 7.99 萬，而合併申報可抵稅上限 8 萬元，相對較為划算。

至於分開計稅部分，會計師表示，目前綜所稅稅率分為 5%、12%、20%、30% 與 40% 等 5 個級距，而分開計稅採單一稅率 28%，換言之，如果納稅義務人適用稅率在 30% 以上，選擇分開計稅會相對有利。

但要注意的是，選擇單一稅率、分開計算者無法享有可抵減稅額；此外，分開計稅的股利無法先減除免稅額及扣除額再計算，因此如果該戶其他類別的所得額不足減除免稅額及扣除額，該減項也就浪費了。