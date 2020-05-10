〈觀察〉輪胎族群業外擁龐大資產開發題材 潛在利益可期

輪胎族群從 2018 年以來，營運持續受到中國車市不振影響，雖然本業表現不盡理想，但業外資產開發具備想像空間，吸引市場關注，除南港 (2101-TW) 的世界明珠開發案外，建大 (2106-TW) 與泰豐 (2102-TW) 也擁有龐大的土地資產，潛在開發利益可期。

南港的世界明珠開發案被視為「台北東區門戶」超級指標大案，總銷規模高達 1000 億元，全案基地 9453 坪，規劃 2 棟頂級七星級辦公大樓、商場，及 6 棟住宅大樓。其中，住宅共 210 戶，截至今年 1 月中旬，已售出超過三分之一，每坪成交均價約落在 115 至 173.8 萬元間，買主不乏政商名流、企業主與藝人等。

該開發案是台灣史上規模最大的單一預售案，土地帳面價值約 25 億元，由南港旗下子公司南榮開發負責，預計 2023 年完工，南港擬透過出售負責開發案的子公司南榮開發 40% 股權，讓每年都有土地開發盈餘入帳，挹注財報表現。

南港近來也積極加碼同業泰豐持股，在今年 3 月 18 日至 5 月 4 日間，共已斥資逾 9.7 億元增持泰豐，由零持股一口氣增持至持 14.25%，坐穩最大單一股東，由於泰豐 6 月股東會將進行董監事改選，南港選在此時入股泰豐，爭奪經營權意圖明顯。

南港日前也已對泰豐提出，將提名 2 席董事及 1 席獨立董事參加改選，全力爭取 3 席董事席次，法人解讀，泰豐之所以吸引南港投資，是相中其中壢廠土地資產價值，盼能複製世界明珠開發經驗。

泰豐中壢廠 2017 年 1 月發生大火，桃園市政府不支持輪胎廠原地重建，將以工商綜合區方式進行開發，開發面積為 10.3528 公頃，預計興建購物中心，且中壢廠位處中壢、平鎮區中心，屬於精華地段，由泰豐及其持股 100% 子公司泰鑫建設共同開發，潛在利益可期。

至於建大，則是深圳舊廠將與港資佳兆業集團合建開發，預計今年下半年將舊廠清空，進入實質開發階段，該廠土地面積約 5 萬坪，預計興建商辦與住宅大樓，合建分屋比例為建大 35-45%、佳兆業集團 55-65%，預計 2022 至 2023 年完工，法人看好，整體開發利益將挹注建大 EPS 上看 50 元。