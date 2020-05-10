TWS再啟新一波成長期 台IC設計廠迎ANC降噪商機

TWS(真無線藍芽耳機) 低階市場競爭白熱化，近期又遇疫情干擾需求，廠商面臨新一輪淘汰賽，高階市場因品牌廠力求產品差異化，往新應用拓展，其中，ANC(主動式抗噪) 因具備減少輸出音量、保護聽力等效益，成市場新亮點，台 IC 設計瑞昱 (2379-TW)、原相 (3227-TW) 積極布局，可望成為下個成長動能。

TWS 本身已具備被動物理降噪功能，可阻隔部分外在噪音，不過，在部份吵雜環境下，閱聽感受度仍不佳，長期下來恐有聽力受損疑慮，因此，品牌廠紛紛開始針對新一代產品，導入具 ANC 功能的晶片。

近期隨著疫情發展，多數人在家工作，為避免互相干擾，耳機需求持穩，且在活動空間有限前提下，ANC 成為少數不受疫情影響的應用。

瑞昱去年已提前布局，TWS 客戶 85% 都是知名品牌廠，客戶採用 ANC 意願高，第 2 季起 ANC 出貨逐步上升，除有助產品維持銷售單價，更可協助非蘋客戶搶食 AirPods、AirPods Pro 的市占。

另一台廠原相 TWS 先前出貨集中白牌客戶，近期也拓展至品牌客戶，看好 ANC 將成未來主流應用，新品預計年底前問世並量產，可望帶動今年出貨較去年成長。

在蘋果推出 AirPods 後，TWS 市場高速成長，去年隨著 AirPod pro 亮相，更加快 ANC 應用普及，非蘋品牌廠為搶食市占，勢必將大幅導入 ANC 降噪功能，往高階市場發展，可避免低價區間競爭劇烈，也可提升產品差異化，增加銷量，台 IC 設計廠 TWS 應用將啟動新一波成長動能。