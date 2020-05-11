〈台股盤前〉美股走揚、國家隊力挺 拚站穩萬一大關

台股今 (11) 日受惠美股大漲，加上國家隊力挺，預估將向上挑戰萬一大關，不過，法人分析，高檔的套牢賣壓及獲利調節狀況未舒緩，加上外資持續賣超尚未回頭，得慎防突破拉回的狀況。

市場消息方面，蘋果傳出來台砸百億元擴大投資，在竹科龍潭園區蓋新廠，鎖定 Mini LED 與 Micro LED 這兩大新世代顯示器技術，與晶電、友達合作，未來將供應 iPhone、iPad 等硬體使用，而竹科管理局也證實，已通過蘋果龍潭建新廠案，並完成相關資料登記。

《華爾街日報》週日報導，由於新冠疫情凸顯美國倚賴亞洲半導體供應鏈的脆弱性，川普政府正繃緊神經，要求諸如台積電和英特爾等晶片製造商赴美設廠，目標半導體全面自給自足。

鴻海 (2317-TW) 本周五 (15) 日將舉行線上法說，除將公布第一季財報外，市場也關注董事長劉揚偉對第二季及下半年展望看法，另外先前宣布將在青島興建封測廠、最新產能狀況、客戶 5G 新機進度等，都將成法人焦點。

法人分析，目前國家隊經表態，展現力挺 520 行情的決心，但外資避險情緒仍濃，何時改變態度回頭，將是站穩萬一大關的關鍵。