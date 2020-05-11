中國貨幣可望更寬鬆 人行提中國經濟存四風險

中國人民銀行周日 (10 日) 公布第一季中國貨幣政策執行報告內容顯示，人行對中國經濟前景更加擔憂，並首度認為今年全球經濟衰退已成定局，並提出中國經濟面臨四大風險。

中國人行指出有四個風險值得關注：

海外已開發經濟體經濟重啟存有不確定性，發展中國家及部分農產品出口國確診數量急速攀升。

近期啟動的非常規政策的「溢出效應」和「副作用」。

中小企業受新冠肺炎疫情衝擊最大，就業和社會保障壓力上升。

國際收支和跨境資金流動存在不確定性。人行指出既可能出現因中國率先出現經濟復甦帶動外資流入，但也可能出現外需走弱和風險偏好下滑導致外資流出。

中國人行在第一季的報告中刪除「不搞大水漫灌」，新增「更加重視經濟增長、就業等目標」。外界認為保就業被當作更重要的地位，預期後續人行貨幣政策會更寬鬆，同時降準、降息會再推出，甚至存款利率也可能下降，也不排除房地產調控政策會鬆動。

(圖片: AFP)

中國人行認為，全球經濟衰退已成定局，提出要留意經濟衰退、疫情不確定性、金融風險、政策空間等問題。中國經濟面臨前所未有的挑戰，應擴大總體政策反週期調節力道。

分析師指出降低中國融資成本不外三點，第一就是持續推動 LPR 下滑進而帶動貸款平均利率下降。第二就是利用再貸款再貼現等結構信貸工具來引導降低中小企業等特定領域融資成本。第三是以銀行業自律機制、MPA 考核等監管手段輔助實體融資利率下降。

此外，這次報告內容明確提到保持 M2 和社會融資規模成長與名義 GDP 成長基本匹配並略高，以適度的貨幣成長支持經濟高品質發展。由此可推估未來中國人行無意大幅緊縮信用和貨幣政策。

