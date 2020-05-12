中國4月金融數據維持高檔 5月份可望續攻

周一 (11 日) 中國人行公布 4 月份人民幣新增貸款達人民幣 1.7 兆元，預期人民幣 1.4 兆元，雖然較 3 月份的人民幣 2.85 兆元下滑，但與去年同期相比則是增加近 7000 億人民幣，也遠高於過去幾年 4 月份的數據，這反映出中國在復工復產後，企業積極生產帶動 3、4 兩月的資金需求。

資料來源: wind

而 4 月份新增社會融資規模達人民幣 3.09 兆元，預期為人民幣 2.16 兆元，前期則是人民幣 5.15 兆元。4 月份新增社融主要是企業債券和信貸融資所推動，這同時反應出目前中國經濟正在加緊恢復中。

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此外，就內容來看新增的信貸主要用在先進製造、民生建設、基建等領域，同時隨著利率的下滑，居民消費和購屋開始復甦，均有利於實體經濟的回溫，並有利於推升第二季信貸繼續走揚。

而企業貸款成長也著重在中長期貸款方面，這情況從 3 月份延續下來，主要還是與中國政府執行經濟刺激政策及中國各地復工復產推動下，各類基建專案融資需求增加有關。

但也有存在隱憂的一點，企業存款增加人民幣 1.17 兆元，較去年同期增加人民幣 1.34 兆元。企業存款的年變化保持高成長，反映出於當下實體經濟需求有限，企業生產與投資動力不足，所以企業資金最終又以存款的形式回流到銀行體系。

至於 4 月份 M2 年增 11.1%，創 2017 年以來新高，預期 10.1%，前期 10.1%，而 M1 年增 5.5%，前期 5%。

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M2 急升主要是中國人行增加再貸款再貼現專用額度人民幣 1.8 兆元，以援助企業復工，再加上貸款利率持續下滑，使得資金需求大增，同時中國人行調降存準率及超額存準率，釋出長期資金人民幣 2 兆元，使得銀行放款更為積極。

整體而言 M2 和社融保持高成長，主要在於中國人行為因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，貨幣政策持續保持寬鬆，且銀行的信用貸款也在不斷擴張。而從放款結構來看，資金多流向實體經濟內，並不是虛增，但也透露出中國經濟有回溫跡象可是力道有限。

不過好消息是，一般都是金融數據較 GDP 先觸底，目前中國金融數據出現觸底反彈，意味著如無意外，中國 GDP 有機會在第二季跟進反彈。

而且中國 5 月社融有機會再保持偏高的增加量，主要在於中國人行於 4 月 20 日推出的人民幣 1 兆元再貸款額度將於 5 月份執行，再加上 5 月地方專項債第二批人民幣 1 兆元提早撥放的額度要在 5 月底之前執行完畢等因素所致。