疫情衝擊！夏普大砍財測

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-TW)，由於新冠肺炎 (COVID-19) 嚴重衝擊公司業績，大幅下修上年度 (2019 年度，2019 年 4 月 – 2020 年 3 月) 財測。歸屬公司股東純益估年減 73% 至 200 億日圓，較原本預測的年增 8% 大幅減少 600 億日圓。

夏普在 5 月 8 日公布了最新財測。預估上年度營收將出現年減 5% 至 2.27 兆日圓，營業利益也將出現年減 38% 至 520 億日圓。在這回的財測內容中，有反映出新冠肺炎疫情所造成的影響，也使得營收及營業利益的預測，各較先前下修了 1800 億日圓與 480 億日圓。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

而根據《日本經濟新聞》報導，這回夏普在純益方面的預測 (200 億日圓)，也大幅遜於市場在日前所預估的 665 億日圓。

夏普在 8 日所發布的新聞稿中表示，由於今年 1 月下旬之後新冠肺炎疫情爆發，致使顯示器等裝置的各個部門，其出貨對象的工廠稼動率也隨之低落；還有與產品部門相關的生產、物流，以及銷售活動等，也都難以充分執行。

此外，員工退職金方面的給付出現增加，還有在投資有價證券所發生的評價損失等，也都反映在這回的財測當中。這些因素也導致這回的財測數字，要較上回在 2020 年 2 月 4 日所公布的財測內容，要難看上許多。

夏普將在日本時間 2020 年 5 月 19 日的下午 3 點，公布最新財報。