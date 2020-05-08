富士軟片研發出全自動PCR檢測試劑盒 週五股價大漲

日本富士軟片控股 (4901-JP) 針對新冠肺炎 (COVID-19)，開發出可用於全自動檢測裝置的 PCR 試劑盒。只需將檢體放入試劑盒中，機器在約 75 分鐘時間就可完成檢測作業，預計本月內就會在日本上市。

在消息傳出後，週五 (8 日) 富士軟片控股的股價大漲，在台北時間中午前暫報每股 5301 日圓，較上個交易日上揚 3.90% 或 199 日圓。

富士軟片控股股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

新冠肺炎的 PCR 檢測，有大半的作業過程必須仰賴人力，整個流程需花費 4 至 6 小時。由於經驗老道的檢驗員人力不足，可應付的檢測數量也受到限制。

未來在使用全自動設備後，不僅一次就可進行 4 人份的檢體調查，時間也大幅縮短到約 75 分鐘。此外，有別於過去的人工作業，沒有熟練技術也能操作機器。

在檢測過程方面，只要從受檢對象的鼻腔或喉嚨內部黏膜進行採樣，再將試劑盒置入裝置當中，機器就會接手後續作業，並自動進行判定。

在新冠肺炎的 PCR 檢測方面，日本島津製作所 (7701-JP) 也正在進行套件研發，目標在 1 個小時左右得到結果。不過，在不需人工經手的自動檢測方面，富士軟片的技術似乎仍站在領先地位。例如瑞士羅氏大藥廠 (Roche) 為了自動設備所研發的試劑，其檢驗過程就需花費約 3 小時。

而在用於 PCR 檢測的自動裝置方面，日本 Precision System Science(7707-JP) 也有進行研發。該公司在法國等地推動業務，產品也正打算在日本推出。

目前日本的 PCR 檢測能力大幅落後其他國家。日本每 10 萬人的 PCR 檢測數量只有 187 件，與其他主要國家的數千件相比，相對的遜色許多。

岩井 Cosmo 證券的資深分析師齋藤和嘉認為，富士軟片研發出新冠肺炎的 PCR 檢查套件，還有子公司所研發出的治療藥物「法匹拉韋」若在月內得到藥事承認，可用於新冠肺炎治療，並於 7 月之後順利生產，可期待股價超過 6000 日圓。