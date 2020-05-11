和大4月營收創新低 估6月回歸正常供貨水準

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (11) 日公布 4 月合併營收為 1.69 億元，月減 61.69%，年減 66.95%，創單月新低，累計前 4 月合併營收為 15.76 億元，年減 20.78%，反映因新冠肺炎疫情擴散使各國封城封廠而影響出貨，不過，和大透露，主力客戶已開始拉貨回補庫存，業績將逐月回穩，預期 6 月起可恢復正常供貨水準，重回成長軌道。

和大指出，今年受疫情在全球蔓延的衝擊影響下，歐美等國封城封廠停工，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流物流，僅維持低度工廠運作，導致營收表現不如預期。

不過，和大透露，主力客戶開始回補庫存，其中，美系電動車大廠除了上海廠早已恢復組裝外，美國廠也陸續恢復量產，而各國車廠紛紛開發新款平價電動車款，也有助出貨力道增長。

和大強調，從目前掌握美系 T 客戶和歐系 L 客戶、A 客戶的電動車訂單來看，全球車市仍具能見度和長期復甦的強勁力道，因此，仍持續原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，並預計 5 月中旬辦理嘉義三廠 (91 地號) 廠房暨宿舍新建工程上樑典禮，以提前布置明年供應亞歐美系電動車大廠產能需求。

展望今年，和大說明，面對 2020 年動盪的經濟局勢，已預先儲備未來歐美與大陸電動車的成長力道，將加速規劃二項重大精實技術研發管理專案，並持續精進品質保證提升和撙節成本管理，同時陸續引進高階設備，建構智能產線發展，2021 年第二季後嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地。