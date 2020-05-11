檢測試劑在台取證遇逆風 寶齡富錦、台康生股價重挫跌停

寶齡富錦 (1760-TW)、台康生 (6589-TW) 及安肽生醫共同開發新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑，該產品由寶齡遞件申請台灣衛福部醫材專案製造許可，但因申請資料不齊，不予核准，寶齡、台康今 (11) 日開盤隨即打入跌停鎖住，跌落 5、10 日線。

其他防疫概念股也受狙擊，包括康那香 (9919-TW)、盛弘 (8403-TW)、恆大 (1325-TW)、熱映 (3373-TW) 等股價也同步被打到跌停；高端疫苗 (6547-TW)、亞諾法 (4133-TW) 等也有逾半根停板。

寶齡與台康公告，以品牌 Vstrip(飛確) 開發出新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑，向 TFDA 提出特定醫療器材之專案製造許可，週五 (8 日) 收到 TFDA 回函，依 TFDA 來函主旨，此申請案件因資料不齊，不予核准，後續將依規定，準備相關文件再行送件。

台康強調，公司為 GMP 抗體製造商，具專業優化抗體技術，且具商業化量產能力，本合作案為提供抗體作為快篩試劑量產材料，寶齡也正依照指示，補充文件再行送件申請。

寶齡則認為，依據目前全球快篩試劑使用狀況來看，歐美市場占 80%、台灣占不到 1%，因此產品業務重心仍擺在歐美市場，前置申請作業會持續進行。