穆迪：仍有第二波疫情及蕭條風險 過早復工是一次豪賭

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 週五 (8 日) 警告，各州過早重新開放企業是一次豪賭，如果因此出現第二波感染潮，將引發經濟蕭條。

Zandi 表示，目前沒有疫苗，因此出現新的感染將帶來恐慌，並導致經濟進一步陷入困境。

Zandi 指出，如果再來一波疫情，可能不會再一次關閉經濟，但這將使人們陷入恐慌，並給經濟帶來壓力，出現蕭條。Zandi 定義的蕭條，是經濟持續 12 個月低迷，或失業率維持在兩位數。

美國勞工部上週五發布的數據，4 月失業率飆升至 14.7%，非農就業人口減少了 2050 萬，這兩項數據都創下二戰以來的最高。

但與此同時，股市表現未受經濟數據衝擊，道瓊、標普 500 及那斯達克 3 大主要指數，都見 2% 以上的漲幅。

Zandi 表示，市場認為 V 型復甦的可能性很高，目標也放得較短，大約就是未來 1-3 個月。

Zandi 預估，隨著美國企業重新開放，就業有望從 5 月最後一週開始反彈，如果不出現第二波感染，就業增長將從夏季持續至秋季初。

但他認為，接下來的情況將很難說，基於疫情的不確定性以及它對消費者和企業的影響，經濟可能會陷入泥淖。

自年初以來，Zandi 就一直警告不可忽視疫情的威脅。他認為，要使經濟重回正軌，在疫苗方面取得堅實的進展是非常必要的，這也是經濟得以全面復甦的必要條件。