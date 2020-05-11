美航空業者：紓困資金用盡後 大規模裁員無可避免

新冠肺炎疫情在美國持續延燒，對美國航空業造成衝擊。儘管美國聯邦政府對航空業的紓困法案禁止企業裁員、非自願性休假或削減員工工資，但是航空業高管們直言，一旦禁令於 10 月 1 日解除，難以避免大規模裁員。

航空公司如今正在蒙受巨額虧損，部分原因是儘管即使客運量已基本降至零，他們仍無法強迫員工休假或進一步削減人力成本。紓困法案中限定美國航空公司不得在 9 月 30 日之前裁員，不過美國大型航空公司包含美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US)、達美航空 (DAL-US) 等皆已要求員工自願放無薪假、或以半薪休假，人數規模約為 10 萬名，佔這些公司總僱員 26%。

儘管政府援助 250 億美元和的低息貸款，但航空公司每日仍有數百萬美元的消耗，該產業航第一季虧損高達 20 億美元，分析師預期第二季預期將會更糟。

運輸業首席信用分析師 Philip Baggaley 表示，這主要是因為聯邦政府的援助僅覆蓋了截至 9 月的總勞動成本的三分之二。他認為，公司通過買斷、提早退休以及非自願方式將裁撤 20% 至 30% 的航空公司工作。即便是未來經濟有所好轉，整體產業的高薪工作，也將無可避免地會出現永久裁減，因為很顯然，航空旅遊將需要數年的時間才能恢復到原先的水平。

金融服務公司 Cowen 的航空分析師 Helane Becker 在一份報告中表示：「最終，我們可能會在美國航空業中失去 95,000 至 105,000 個工作機會。」