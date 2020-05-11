後疫情時代：美國恐無法再容忍台積電「科技中立」？

自從美國總統川普開打美中貿易戰以來，有一家科技公司持續保持中立，試圖避免和任何一方交火，不過《彭博》專欄作家 Tim Culpan，如今台積電必須作選擇的時刻似乎已經來臨。

無論是在美國還是中國，台積電 (2330-TW) 都是兩國重要的供應商，為蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US)、 Nvidia(NVDA-US) 和華為等科技巨頭代工製造全球最先進的晶片。

美國當局如今擔心的是，中國持續採購並開發最先進的半導體，這對美國國家安全已構成緊迫而關鍵的威脅，這也促使美國當局在近年來採取了雙管齊下的策略，限制中國對晶片技術的採用和發展。

而過去來說，台積電的策略一直是保持中立，台灣地區佔該公司佔絕大多數的產能，該公司也在中國擁有兩座工廠，並在華盛頓州擁有一座工廠。

台積電資產多位在台灣 (圖片：彭博社)

不過，在如今疫情爆發對全球製造業帶來衝擊的情況下，選擇的時刻似乎已然來臨。疫情的爆發，似乎凸顯出美國當局需要保護供應鏈免受破壞的重要性，同時也加劇了對依賴晶片供應商的擔憂，美國政府正努力促使包括英特爾 (INTC-US)、台積電和三星電子等晶片製造商在美國擴展業務。

英特爾也因此提出美國出於「地緣政治」原因，將加強國內生產，英特爾在美國擁有大部分員工，以及一半以上的工廠和設備，包括位在亞利桑那州、新墨西哥州和俄勒岡州的製造廠。

台積電則持續努力推遲赴美設廠並與美方積極協調，但是現況來說，相關的談判恐將難以持續，美國政府除了要求台積電赴美設廠外，美國當局也希望能限制中國對台積電的採購，這也使得台積電陷入左右兩難的困境。

去年，美國市場佔台積電營收約 59%，而中國客戶營收則約佔 19%，不過，中國成長趨勢持續強勁，因為中國近年來專注於開發用於人工智慧、5G 通訊、安全監控、以及可能的武器裝備零件。

美國是台積電目前最大市場 (圖片：彭博社)

近期以來美國當局越來越希望台積電能成為美國的專屬代工廠，在過去的一年中，台積電的美國客戶數量眾多，且營收貢獻巨大，來自美國客戶的壓力已大幅增加。

Tim Culpan 認為，中國確實是一個重要且不斷成長的市場，中國當局也已經利用這種趨勢積極擴展，但就未來 20 年而言，從規模或技術領先地位來看，都還無法取代美國，為了緩解擔憂並緩和對中國供應的限制，台積電在「美中兩強」的選擇題中，事實上可能已別無選擇。

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