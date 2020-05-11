Nissan中國新車銷量現起色 出現近8月來首度增長

日產汽車 (7201-JP) 於週一 (11 日) 表示，該公司今年 4 月在中國市場的新車銷量年增 1.1% 至 12 萬 2846 輛，出現近 8 個月來的首度回升。今年 2-3 月的新車銷量，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響而出現大幅滑落，也在 4 月出現了明顯回溫。

具體數字方面，日產的乘用車銷量，4 月在中國市場年增 0.4% 至 9 萬 7401 輛，小型卡車等商用車年增 6.8% 至 2 萬 3003 輛。

乘用車銷售主力的轎式車款「軒逸」(Sylphy)，銷量年增 16.3% 至 3 萬 8903 輛，不僅創下歷年 4 月的最高銷售數字，也引領日產在當月創下佳績。

日產「軒逸」(Sylphy) (圖片：AFP)

在中國當地的新冠肺炎疫情，自今年 2 月左右就突然的急轉直下，大多數的汽車銷售通路也因疫情而被迫停業。日產 2 月份在中國市場的新車銷量暴減 80.3%，3 月份也大減 44.9%。4 月之所以創下佳績，很可能是 2-3 月份無法達成的購車需求，都在 4 月時集中噴出。

日產在中國當地的主要工廠，坐落在疫情重災區的湖北省境內。在當局採取封城措施的影響下，工廠也從 2 月開始到 3 月中旬，都別無選擇的必須停工。但是根據日產公司說法，目前該公司在中國當地的全部工廠及事業據點皆已復工，銷售通路也都全部重啟。

而除了日產之外，其他日系汽車品牌像是豐田汽車 (7203-JP)、馬自達 (7261-JP) 等，4 月份在中國市場的業績也都優於去年同期。

根據中國汽車工業協會 (CAAM) 的統計數據，4 月份的新車銷量年增 4.4% 至 207 萬輛水準，也是自 2018 年 6 月以來的首度增長。而今年 2 月份的汽車銷量，則較去年暴減了近 8 成。