看多亞洲科技股 小摩：這幾檔未來3-5年有望「翻倍」

隨著新冠疫情將線上工作及娛樂轉化為一種習慣，摩根大通 (JP Morgan) 週一 (11 日) 預計，部分亞洲科技股有望在未來三到五年內翻倍成長。

摩根大通亞洲成長基金聯席經理 Mark Davids 表示，從五年的角度來看，絕大多數亞洲科技公司都能提供 15-25% 的預期年化報酬率，且疫情正在加快這種趨勢。

其中，阿里巴巴 (Alibaba)、騰訊 (Tencent)、台積電 (TSMC) 以及三星電子 (Samsung Electronics) 為小摩最大的幾個基金投資項目，此外，該公司還新增京東 (JD.com) 和蝦皮母公司 Sea Ltd。這些股票將幫助小摩的基金在行業競爭中保持領先。

根據《彭博社》數據，MSCI 亞太資訊科技指數長期以來績效皆跑輸 MSCI 美國資訊科技指數，但小摩認為，在未來 3-5 年，亞洲科技股的成長力道將值得期待。

(圖：Bloomberg)

身為亞洲新興資產專家，Davids 還增加以消費者為中心的股票和地方機場投資，同時縮減對傳統銀行產業的資金，但他對一些南亞和東南亞的銀行及中國保險公司依舊十分感興趣，他認為這些有能力提供良好設計、數位化金融產品的公司能夠快速獲取市佔率。

儘管如此，Davids 認為，新一波疫情浪潮和美中貿易緊張局勢升級，將對亞洲股市構成風險，就在上週，川普接受訪問時表示，疫情影響了他對於第一階段貿易協議的觀感，並稱正在考慮是否中止協議。

對 Davids 來說，抑制病毒的舉措凸顯出雲端技術對於居家工作、線上串流、電子商務以及使用更多記憶體晶片和資料中心的重要性，他認為從長遠來看，亞洲的硬體、網路遊戲和電商股票非常具有吸引力。

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