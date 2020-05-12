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看多亞洲科技股 小摩：這幾檔未來3-5年有望「翻倍」

鉅亨網編譯林薏禎
看多亞洲科技股 小摩：這幾檔未來3-5年有望「翻倍」 (圖：AFP)
看多亞洲科技股 小摩：這幾檔未來3-5年有望「翻倍」 (圖：AFP)
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摩根大通亞洲科技股阿里巴巴台積電三星電子騰訊電商新冠肺炎線上

隨著新冠疫情將線上工作及娛樂轉化為一種習慣，摩根大通 (JP Morgan) 週一 (11 日) 預計，部分亞洲科技股有望在未來三到五年內翻倍成長。

摩根大通亞洲成長基金聯席經理 Mark Davids 表示，從五年的角度來看，絕大多數亞洲科技公司都能提供 15-25% 的預期年化報酬率，且疫情正在加快這種趨勢。

其中，阿里巴巴 (Alibaba)、騰訊 (Tencent)、台積電 (TSMC) 以及三星電子 (Samsung Electronics) 為小摩最大的幾個基金投資項目，此外，該公司還新增京東 (JD.com) 和蝦皮母公司 Sea Ltd。這些股票將幫助小摩的基金在行業競爭中保持領先。

根據《彭博社》數據，MSCI 亞太資訊科技指數長期以來績效皆跑輸 MSCI 美國資訊科技指數，但小摩認為，在未來 3-5 年，亞洲科技股的成長力道將值得期待。

(圖：Bloomberg)
(圖：Bloomberg)

身為亞洲新興資產專家，Davids 還增加以消費者為中心的股票和地方機場投資，同時縮減對傳統銀行產業的資金，但他對一些南亞和東南亞的銀行及中國保險公司依舊十分感興趣，他認為這些有能力提供良好設計、數位化金融產品的公司能夠快速獲取市佔率。

儘管如此，Davids 認為，新一波疫情浪潮和美中貿易緊張局勢升級，將對亞洲股市構成風險，就在上週，川普接受訪問時表示，疫情影響了他對於第一階段貿易協議的觀感，並稱正在考慮是否中止協議。

對 Davids 來說，抑制病毒的舉措凸顯出雲端技術對於居家工作、線上串流、電子商務以及使用更多記憶體晶片和資料中心的重要性，他認為從長遠來看，亞洲的硬體、網路遊戲和電商股票非常具有吸引力。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)