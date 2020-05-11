高盛：航空燃油需求萎縮 恐難恢復至疫情前水準

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於企業活動造成嚴重衝擊，並導致能源需求量萎縮，高盛集團預估，即使在疫情過後，航空燃油的需求仍無法恢復至疫情前的水準。

為了避免疫情的擴大，各國政府採取了社交距離及旅遊禁令等防疫措施，導致航空旅遊需求陷入停滯，並對全球能源市場造成衝擊。

高盛分析師 Jeff Currie 表示，疫情對於全球石油需求的衝擊，主要來自於三個方面：交通運輸、工業需求、以及航空產業的需求。

Currie 認為，在疫情受到控制且封鎖措施解除之後，交通運輸及工業的石油需求量，將會快速回溫，但航空燃油需求的恢復速度將較為緩慢，且可能無法完全恢復至疫情前的水準。

Currie 預期，在疫情過後，企業將會降低商務旅遊的頻率，並導致每日石油需求量減少 200 萬至 300 萬桶。

高盛預估，2020 年全球石油需求量將降至每日 9400 萬桶，較 2019 年的每日 1 億桶下滑。另外，高盛亦表示，2021 年石油需求量將有望回升至每日 9900 萬桶，但是，至少要到 2022 年第三季，全球石油需求量才有望恢復至疫情前的水準。

由於疫情對於全球航空產業造成打擊，國際航空運輸協會 (International Air Transport Association) 預估，今年全球來自航空載客的收益，將減少 3140 億美元，較 2019 年下滑 55%。此外，在 4 月初時，全球航班數亦較去年同期大幅減少了 80%。

全球石油需求量的萎縮亦導致國際油價波動劇烈，於週一 (11 日) 台北時間晚上 7 時許，WTI 原油期貨價格下跌 2.18%，達每桶 24.20 美元。