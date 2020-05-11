不敵疫情衝擊 特斯拉Model 3中國銷售暴跌64%

根據中國乘用車市場信息聯席會 (China Passenger Car Association：CPCA) 於週一 (11 日) 報告指出，儘管 4 月份中國整體電動車市場呈現成長的趨勢，但特斯拉 (TSLA-US) 平價車款 Model 3 的銷售，卻較 3 月份暴跌了 64%。

報告中顯示，特斯拉 Model 3 於 4 月份在中國的銷售量為 3635 輛，較 3 月份的 10160 輛下滑了 64%，但整體電動車市場的銷售卻增長 9.8%。CPCA 表示，隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情於中國逐漸放緩，預期電動車的消費需求也將呈現回溫的趨勢。

此外，特斯拉在今年 1 月至 4 月，於中國的 Model 3 車款累計銷售量則達 19705 輛。

針對 CPCA 所公佈的 Model 3 銷售數據，特斯拉尚未表示回應。在 4 月 29 日特斯拉公佈財報時，CEO 馬斯克 (Elon Musk) 表示，為了使中國消費者能夠獲得電動車補貼的資格，已調降了 Model 3 於中國的銷售價格。此外，特斯拉亦致力於降低生產成本，因此，即使調降了銷售價格，該公司仍舊可以維持穩定的毛利率。

特斯拉於上海的汽車工廠，自去年 10 月開始進行生產，並於今年 1 月份完成首批交車。但是，由於新冠疫情的爆發，導致汽車工廠被迫關閉，並使得供應鏈受到阻斷。

雖然隨著疫情放緩，各國政府開始實施逐步解封措施，但是，特斯拉在費利蒙 (Fremont) 的工廠卻仍不能復工，且據傳該公司於上海的工廠，亦將延長暫時停工的時程。

由於 Model 3 於中國銷售大幅衰退，導致特斯拉股價於週一 (11 日) 盤前應聲下跌，於台北時間下午 6 時許，特斯拉股價下跌了 3.44%，達每股 791.25 美元。