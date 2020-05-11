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挽救國家財政危機 沙烏地撙節支出266億美元

鉅亨網編譯林薏禎
挽救國家財政危機 沙烏地撙節支出266億美元 (圖：AFP)
挽救國家財政危機 沙烏地撙節支出266億美元 (圖：AFP)
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國家財政沙烏地阿拉伯赤字低油價新冠肺炎外匯儲備生活津貼加值稅

為挽救低油價及疫情帶來的國家財政危機，沙烏地阿拉伯週一 (11 日) 宣布自 6 月起停發生活津貼，同時將加值稅上調三倍，撙節支出總計 266 億美元

受外在因素衝擊，財政部長賈丹 (Mohammed Al-Jadaan) 認為沙國正處於財政危機邊緣，宣布縮減「願景 2030」(Vision 2030) 經濟改革計劃內的部分措施，國家將自 6 月 1 日起停發生活津貼，並自 7 月 1 日起將加值稅上調三倍至 15％，總計削減規模達 266 億美元

賈丹稱道：「肺炎疫情導致政府收入下滑，對公共財政形成的壓力來到難以應付的水平，將衝擊國家中長期宏觀經濟及公共財政，因此我們必須削減開支，並採取相關措施來支撐非石油收入的穩定。」

賈丹上週警告，沙國已數十年沒有經歷這種嚴重危機，強調該國必須大幅削減支出。根據統計，今年第一季沙國預算赤字約達 91 億美元，光是石油收入就減少 350 億美元，非石油收入則減少 170 億美元

由於各國政府相繼頒布旅遊及封鎖禁令，沙國已受到油價暴跌和原油減產的深刻影響。今年 3 月，國際原油基準布蘭特原油暴跌逾 50%，導致沙國央行的淨海外資產每月損失 270 億美元，創下歷史紀錄，3 月外匯存底以 20 年幾年來最快速度下滑。

今年3月，沙烏地阿拉伯外匯儲備跌速幾乎創20幾年新高 (圖：Zerohedge)
今年 3 月，沙烏地阿拉伯外匯儲備跌速幾乎創 20 幾年新高 (圖：Zerohedge)

儘管高盛預計第二季石油收入將持續下滑，高盛經濟學家 Farouk Soussa 仍表示，預計沙國外匯存底損耗速度將逐漸放緩。