〈聯發科股東報告書〉5G、ASIC進展佳 將推動中長期營運成長

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 營業報告書出爐，董事長蔡明介表示，新投資技術 5G、AI、企業級 ASIC 與車用電子等，皆獲得不錯進展，相信能轉化為中長期的成長動能，今年 5G、ASIC 及車用電子等新領域業績成長強勁，估達今年營收比重 15%。

聯發科指出，邁入 5G 時代，公司已與全球主要運營商合作，並瞄準旗艦級手機，推出天璣 1000 系列晶片，未來也將持續推出支援各價格帶的手機晶片，預期今年逐步放量，並進入美、歐、中與韓等 5G 手機市場。

此外，聯發科也瞄準非手機應用，旗下 5G 獨立數據晶片已跨入筆電領域，將與 Intel 合作 5G 筆電開發，成拓展市場的第一步。

聯發科也看好雲端、AI 等技術發展，去年因應雲端計算興起的快速傳輸需求，已提供 ASIC 給國際一線客戶，應用在企業伺服器、資料中心等，第 1 個專案已在去年開始量產。

聯發科表示，透過技術升級及多樣化的終端聯網產品，將有助公司拓展全球市場，加上豐富的 IP 組合，有信心持續推動 AIoT、ASIC、電源管理及車用電子在全球市場成長。