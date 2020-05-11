〈美股早盤〉市場憂經濟重啟條件不成熟 道瓊早盤跌逾200點

自上週以來，由於各國政府開始逐步放寬封鎖措施，並重新開放經濟活動，帶動美股呈現上揚的趨勢。但是，近日來部份國家傳出新冠疫情再度惡化的消息，除了南韓新增確診病例快速攀升之外，日本及新加坡的新增病例亦呈增加趨勢，顯示疫情的狀況仍不穩定，導致投資人不安情緒升溫，並衝擊了市場對於經濟重啟的信心。

由於擔憂若過早重啟經濟，將可能冒著第二波疫情感染的風險，美股於週一 (11 日) 開盤 4 大指數皆下跌，另外，與疫情關聯性較高的產業，包括航空、零售、郵輪及賭場等，股價亦呈現下跌的趨勢，道瓊早盤下跌超過 200 點。

新冠肺炎疫情

英國首相強生 (Boris Johnson) 於上週日 (10) 宣佈了解除英國封鎖並重啟經濟的「首批謹慎步驟」，呼籲英國各地的人們重返工作崗位。強生強調，不會立即結束封鎖，但自週三 (13 日) 起，將放鬆對人們行動的限制，從戶外體育運動時間不再設限開始，例如高爾夫和網球，並允許人們開車前往公園和海灘。

新冠疫情於西歐國家呈現放緩的跡象，但於俄羅斯卻日益嚴重，不僅連續數日的單日新增確診病例皆突破 1 萬例，且累計確診病例數已突破 20 萬例，並超越德國及法國，成為全球疫情第五嚴重的國家。

中美貿易協議

美國智庫戰略及國際研究中心 (CSIS) 上週五 (8 日) 發佈報告預計，新冠疫情將導致今年中國對美採購量遠低第一階段貿易協議的要求。

美中矛盾因疫情衝擊而逐漸加劇，使外界對於第一階段貿易協議的現況感到疑慮，儘管兩國最高官員上週同意持續落實貿易協議，同時保持溝通協調，美國總統川普仍在上週五 (8 日) 表示，疫情衝擊大大改變他對於協議的觀感，對於是否終止協議感到相當掙扎。

截至台北時間週一 (11 日)22 時許：

道瓊指數下跌 241.98 點或 -0.99%，暫報 24089.34 點

那斯達克下跌 44.12 點或 -0.48%，暫報 9077.20 點

標普 500 下跌 24 點或 -0.82%，暫報 2905.80 點

費半下跌 15.59 點或 -0.88%，暫報 1760.02 點

台積電 ADR 下跌 0.64% 至每股 52.53 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.686%

紐約輕原油上漲 0.97% 至每桶 24.98 美元

布蘭特原油下跌 0.16% 至每桶 30.92 美元

黃金下跌 0.41% 至每盎司 1706.85 美元

美元指數上漲 0.31% 至 100.078 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤下跌 3.46%，達 790.68 美元。

根據中國乘用車市場信息聯席會於週一 (11 日) 報告指出，儘管 4 月份中國整體電動車市場呈現成長的趨勢，但特斯拉平價車款 Model 3 的銷售，卻較 3 月份暴跌了 64%，由 10160 輛減少至 3635 輛。此外，特斯拉在今年 1 月至 4 月，於中國的 Model 3 車款累計銷售量則達 19705 輛。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 於日前表示，為了使中國消費者能夠獲得電動車補貼的資格，已調降了 Model 3 於中國的銷售價格。此外，特斯拉亦致力於降低生產成本，因此，即使調降了銷售價格，該公司仍舊可以維持穩定的毛利率。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤下跌 0.80%，達 307.61 美元。

據報導指出，蘋果正計劃將該公司近五分之一的產能從中國轉移到印度，並通過富士康和緯創資通等合作製造商，擴大印度當地的生產業務，未來五年內投資規模可能升至 400 億美元，也可能使印度成為蘋果商品最大出口國。

數據顯示，蘋果的產品中有 90% 以上的產能來自中國。其中，iPhone 的代工生產很大一部分來自富士康與和碩。在 2015 年時，蘋果代工廠富士康就曾與印度達成備忘錄，同意加大對印度製造業的投資，並有計劃於 2020 年在印度建立 10 至 12 家製造消費電子產品的工廠。

Under Armour (UAA-US)

Under Armour 早盤下跌 7.95%，達 9.15 美元。

美國運動用品大廠 Under Armour 於週一 (11 日) 盤前公佈 2020 財年第一季財報，受到疫情影響，導致零售業者被迫關閉店面，該公司於 Q1 營收衰退 23% 至 9.3 億美元。其中，服裝銷售下跌了 23%，鞋類銷售下滑 28%，配件銷售則下滑 17%。

此外，疫情亦造成 Under Armour 獲利能力大幅下降，Q1 稅後淨損報 5.89 億美元，每股損失 0.34 美元。去年同期稅後淨利則為 2250 萬美元，每股盈餘為 0.05 美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示，全球經濟呈現逐步重啟的態勢，預期在接下來幾週，開放的速度將會加速，但儘管如此，目前 S&P 500 的估值仍屬被高估的狀態。

Principal Global Investors 經濟學家 Bob Baur 亦表示，全球疫情逐漸好轉的消息、以及對於經濟成長的預期，目前皆已被反映在股價的估值上。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 警告，各州過早重新開放企業是一次豪賭，如果因此出現第二波感染潮，將引發經濟蕭條。Zandi 表示，市場認為 V 型復甦的可能性很高，而隨著美國企業重新開放，就業有望從 5 月最後一週開始反彈，如果不出現第二波感染，就業增長將從夏季持續至秋季初。