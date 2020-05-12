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〈紐約匯市〉避險情緒升溫 美元走強 英國解封 英鎊走軟

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉避險情緒升溫 美元走強 英國解封 英鎊走軟(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉避險情緒升溫 美元走強 英國解封 英鎊走軟(圖片:AFP)
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週一 (11 日) 美元上揚，美元指數上漲 0.50%，來到 100.267，各國逐步放寬封鎖限制，市場憂心全球經濟重啟條件不到位，引發投資人避險需求，市場押注各國經濟增長已經觸底，推高美國公債殖利率，進一步提振美元

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美債 10 年期殖利率週一上漲 5.4% 至 0.718%，但由於市場預期聯準會 (Fed) 可能被迫將利率降至零以下，其上揚力道受到抑制。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於美東時間週三上午 9 點，對美國經濟現況與展望發表談話，但市場預期，鮑爾還可能在本次談話中向市場釋放 Fed「不會實施」負利率政策，以打退目前利率期貨市場預計 Fed 將在年底降息至負利率之預期。

然而在會議召開幾天前，市場對負利率的預期油然而生，由於新冠肺炎 (COVID-19) 對美國經濟構成強烈打擊，據聯邦基金期貨利率暗示，Fed 恐怕仍將在今年 12 月利實施負利率，以支持美國經濟成長。

豐業銀行 (Scotiabank) 表示：「鮑爾週三的言論可能會進一步破除通膨風險的前景，甚至會利用此機會釋出有關負利率的貨幣政策前景」

有跡象表明市場交易者正在擴大對美元的看漲押注，美元本週一開局強勁的漲勢有望持續下去。根據 CFTC 的排名報告，美元的淨多頭頭寸已經連續七週增長。

美元的上行同時受到英鎊提振，週一英鎊美元下跌 0.56%，至 1.2338，英國首相強生 (Boris Johnson) 週日 (10 日) 宣布解除英國封城禁令，進而削弱英鎊漲勢。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
英鎊美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

投資人擔憂經濟復甦可能緩於預期，避險情緒升溫，週一美元兌避險日圓上漲，隨著越來越多國家解禁，市場在關注第二波 COVID-19 感染潮的警告時調整了風險預期。

MUFG 外匯分析師 Lee Hardman 表示，本週初避險情緒已經掌控市場基調，他指出，投資人擔心德國等地的經濟重新開放可能導致確診病例回升。

週一德國表示在解除封鎖後，該國新冠肺炎確診病例呈指數級增長，替全球經濟重啟前景拉響警報，德國是最早開放經濟的歐洲國家之一。

與此同時，南韓的確診病例也反彈至一個月高位，而上海迪士尼也即將開園。

日本表示將於本週三結束多個地區的緊急狀態，而紐西蘭則表示將於週四放寬限制，英國也制訂重啟經濟的「首批謹慎步驟」，而法國商店將於週一重新營運。

Action Economics 分析師表示：「市場擔心經濟過快重啟，將導致另一波病毒爆發，使投資人繼續保持謹慎。」

美中之間惡化的緊張局勢前景，也給全球風險情緒帶來壓力。

儘管週五中美貿易談判代表之間的調解電話，消除人們對新一輪美國制裁關稅的擔憂；但美國總統川普表示，對於兩國是否結束初步第一階段貿易協議，他感到非常悲觀。

風險較高的澳幣美元匯率下跌 0.7%，而紐幣美元下跌 0.9%

分析師 Axel Merk 指出，有證據表明市場存在避險措施，除日圓外，另一個避險貨幣瑞郎兌歐元也升至兩週多高位。

同樣作為避險手段的經典日圓匯價普遍走弱，日圓美元匯率下跌 0.93%，至 107.62；日元歐元也下跌 0.69%，至 116.38。。

週一歐元美元匯率下跌，最新下跌約 0.26%，至 1.0810 美元。美股也受益於風險情緒的改善，儘管收盤時回撤了部分漲勢，標普 500 指數持平。

Western Union Business Solutions 分析師 Joe Manimbo 稱，本週美元將受到 Fed 主席鮑爾的言論以及通膨、失業率和零售支出數據影響。

截至週二 (12 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.267。+0.50%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0808 美元。-0.24%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2330 美元。-0.56%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6486 美元。+0.03%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4019 加幣。+0.09%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.67 日圓。-0.94%