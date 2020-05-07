〈紐約匯市〉全球景氣慘澹 美元刷新一週高點 英鎊歐元走貶

週三 (6 日) 美元持續走強，美元指數上漲 0.48%，來到 100.243，刷新一週來高點。各國景氣慘澹，英國和歐元區 4 月份經濟數據疲弱，英鎊跌至近兩週低點，歐元亦跟著走軟。美國 4 月份小非農創下紀錄以來最糟，前日美國服務業指數亦陷入十年首見的萎縮，避險需求升溫，有利美元上行。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

由於新冠疫情導致大規模停工，有「小非農」之稱的美國 4 月私營企業 (ADP) 就業數據暴減 2023 萬人，為 2002 年紀錄以來的最大跌幅。

慘澹的 ADP 數據預告著本週五萎靡的就業報告，路透社調查顯示，市場預期失業率將達 16%，新增就業機會預估有 2200 萬。

美元突破一週來高位 100.200，重新站上 100 大關，華盛頓西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 分析師 Joe Manimbo 表示：「美元作為避險天堂的優勢，很可能在週五就業報告公布時佔據上風。」

Payden & Rygel 經濟學家 Jeffrey Cleveland 建議市場為最糟的情況作準備，他們預估週五的就業報告將見到有紀錄以來最大的薪資月度降幅。

他補充道：「與 2008 或 1930 年的大蕭條不同，當時大多數失業是永久性的，並且需要將勞動力重新分配到新的領域，假設近期失業率攀升的現象只是暫時的，那麼美國經濟可能會反彈得更快。 」

美中貿易爭端恐重燃，激發市場的避險情緒，對美元構成有利支撐，此外歐元在歐元區經濟危機之中下挫，亦支持美元走揚。

歐元兌美元下滑 0.42%，來到 1.0791 美元，稍早觸及近兩週低點。

疫情導致歐元區商業活動幾乎停擺，IHS Markit 公布的 4 月份歐元區綜合 PMI 終值從 3 月份的 29.7 跌至 13.6，創下 1998 年以來最低水平；歐元區 3 月份零售額也結束連兩個月漲幅，季減 11.2%，為紀錄以來最大跌幅。

其中，作為歐元區最大經濟體的德國，服務業 PMI 終值為 16.2，綜合 PMI 終值為 17.4；而法國服務業 PMI 為 10.2，略低於初值的 10.4，綜合 PMI 終值為 11.1。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

英鎊在英國央行 (BOE) 利率會議前夕走貶，市場預期 BOE 將繼續維持利率不變

，然而投資人對英歐貿易談判的擔憂，使英鎊承壓，下行支撐位落在 1.2350 區間。

英國自 3 月底宣布全國進入封鎖狀態以來，至今已封城超過一個月，儘管政府沒有下令停止一般建築工作，但英國建築業仍面臨有史以來最大跌幅，為前一月的兩倍之多。

週二 IHS Markit 公布英國 4 月建築業 PMI，從上月的 39.3 降至 4 月份的 8.2，是自 1997 年調查開始以來的最低水平；英國 4 月服務業 PMI 暴跌至 13.4，為 1996 年來最低，市場估計英國經濟將創下 7% 的空前降幅。

一系列糟糕的經濟數據，使得英鎊遭打壓，週二英鎊兌美元下跌 0.77% 至 1.2338 低點。

ING 稱，英國央行上個月公佈超出市場預期的 2000 億英鎊量化寬鬆計劃，暫時為貨幣決策者提供了足夠的空間，來繼續擴大資產負債表。

美元兌避險日圓下跌 0.41% 至 106.14 日圓，該匯價一度跌至七週低點 106.06。歐元兌日圓跌 0.7% 至 114.60 日圓，稍早跌至 114.43，為 2016 年 11 月以來最低。

在德國法院質疑歐洲央行 (ECB) 的量化寬鬆政策後，歐元便恢復跌勢。德國最高法院週二裁定，將給予 ECB 三個月的時間來證明其購買國債計畫的合理性，否則將失去德國央行對其主要刺激計劃之一的參與。

分析師稱，歐元多頭破壞其目前的水平，槓桿基金削減其在歐元上的多頭頭寸，但多頭數量仍接近其兩年高點。

截至週四 (7 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.243。+0.48%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0791 美元。-0.42%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2338 美元。-0.77%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6398 美元。-0.49%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4143 加幣。+0.68%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.14 日圓。-0.41%