復飛有望？波音CEO：737 MAX本月恢復生產

波音 (BA-US) 執行長 Dave Calhoun 表示，該公司將於本月恢復 737 MAX 的生產，並說 737 MAX 正逼近復航的階段，有望於疫情緩和後重新上線服務。

Calhoun 受訪時指出：「737 MAX 的狀態良好，我相信我們會在本月重新啟動生產線」。

而在公司最近的財報視訊會議上，波音更表示可能會在 8 月份重新開始交付各家航空客戶訂單。

經歷 5 個月內的兩起墜機事故後，自去年 3 月中旬以來，波音 737 MAX 遭到全球航空公司停飛，波音更不斷和各航管人員合作修復該機型問題。

然而，目前美國的航空旅行較去年減少超過 90%，復甦還需要一段很長時間，波音 CEO 估計，今年下旬的旅遊需求大概會是過去的一半。

展望未來，Dave Calhoun 表示，「復甦的時間更長」。他補充：「我們將在未來三年緩慢回升到 2019 年的需求水平，這三年的前景是樂觀的。」

然而新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成航空業的前景難以預測，業界分析師和內部人士認為波音的下行頹勢至少會持續到 2024 年。

Calhoun 承認公司可能製造太多 737 MAX 飛機，大約仍有 450 架等待監管部門批准飛行。不過，他認為波音長期市佔率不會落後競爭對手空巴 (AIR-FR)。

波音股價週一下跌 3.39% 至 128.91 美元。今年以來，波音股價下跌約 60%，遠遠落後於同期標普 500 和道瓊指數的跌幅。

波音股價 (圖片: Google)

航空供應鏈也在下跌。今年以來，Barron's 追蹤的航空供應商股價累計下跌約 45%，而美國航空股下跌超過 60%。