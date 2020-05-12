準備迎接V型反彈！大摩：1950年以來根本從未發生U型復甦

摩根士丹利週一研究報告指出，新冠病毒疫情過後出現的經濟反彈將會又快速又強大。

包含知名研究員 Michael Wilson 在內的分析團隊曾宣布，美股最糟糕的時刻已經過去，但現在這美股首席策略師與其團隊認為，研究過去經濟衰退後數十年的反彈軌跡可推測，後疫情時代的經濟復甦可能呈現 V 型。

具體地說，該分析報告研究自 1950 年以來 10 次經濟衰退，認為嚴峻的經濟下滑總是與大幅飆升同時發生。(下圖)

分析師指出，許多客戶都以為經濟復甦會走 U 型軌跡，也就是緩慢而逐步的復甦走勢，但摩根士丹利認為，在經過痛苦的經濟衰退後，「根本從未發生」過這種逐步復甦走勢。

Wilson 與其團隊週一報告指出，「因此，在今年市場可能仍環繞許多不確定性而載浮載沉之際，我們持續下注在 V 型走勢，且有條不紊地運用我們的經濟衰退操作策略。」其團隊包過股市策略師 Adam Virgadamo、Andrew Pauker 和 Michelle Weaver。

但該摩根士丹利分析團隊也認為，W 走勢或雙底衰退也有可能，但即使出現這樣的走勢，也意味美股至少出現一次 V 字復甦。

研究人員指出，一旦各州開始逐步重啟經濟，開放先前因防疫考量而關閉的設施，就不可能再以同樣嚴重的程度實施封鎖關閉措施。根據約翰 · 霍普金斯大學彙編的數據，全球 COVID-19 確診人數已超過 400 萬人。

此際經濟學家和投資者正試圖爭論，COVID-19 造成的經濟衰退過後，美股走勢究竟是 V 型還是 U 型。上週五勞工部公布的非農就業數據顯示，4 月就業人數大減 2050 萬人，失業率從前月的 4.4% 飆升至 14.7%，創下二戰後最高數據。

然而，新冠病毒爆發大流行後，投資者幾乎沒有可相比的經驗能應對類似此回規模的事件。

美股自 3 月 23 日新冠疫情時期低點以來的反彈非常巨大，S&P 500 指數較 2 月 19 日史上收盤高點約低了 13%；科技股加權的 Nasdaq Composite 約較史上高點下跌 6%；道指約較 2 月 12 日收盤記錄高點下跌 17%。

可以肯定的是，有鑑於近期漲勢和重啟經濟後的狀況未朗，以及病毒的不可捉摸性，市場參與者也認為，即使經濟強勁反彈，仍對回調相當脆弱。

Canaccord Genuity 首席市場策略師 Tony Dwyer 週一報告指出，在工業和金融這一類對經濟較為敏感的產業，其滯後走勢無法加總起來為整體股市帶來持續式的 V 型復甦。