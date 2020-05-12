波音執行長：預計9月份的客運量仍將低於正常水平的25%

新冠肺炎疫情在全球爆發，對航空旅遊業帶來嚴重衝擊，波音 (BA-US) 執行長 Dave Calhoun 表示，客運量很難回復到原先的水平，預計 9 月份的客運量甚至無法到達原先水平的 25%。

Calhoun 在接受採訪時表示，面對新冠肺炎疫情帶來的衝擊，航空公司有必要做出調整，並表示：「流量很難回到 100%，甚至無法恢復到原先的 25%。也許直到今年年底，客運量才有望回復到原先的 50%。 因此，航空公司肯定要進行調整。」

當被問及疫情是否可能導致美國主要的航空公司倒閉時，Calhoun 表示：「是的，很有可能。九月來臨時，可能將會發生美國航空公司倒閉的情況。」

波音發言人 Gordon Johndroe 也回應表示， Calhoun 的評論並不是針對任何一家特定的航空公司。

航空公司如今正在蒙受巨額虧損，部分原因是儘管即使客運量已基本降至零，儘管政府援助 250 億美元和的低息貸款，但航空公司每日仍有數百萬美元的消耗，該產業航第一季虧損高達 20 億美元，分析師預期第二季預期將會更糟。

美國大型航空公司包含美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US)、達美航空 (DAL-US) 等皆已要求員工自願放無薪假、或以半薪休假，人數規模約為 10 萬名，佔這些公司總僱員 26%。

投資銀行 Cowen & Co 表示，復甦可能是一項很長期的事情，該公司預測機票銷售可能要到 2025 年才會反彈回疫情大流行前的水平。