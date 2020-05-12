【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 由於近日南韓、日本及新加坡確診人數增加，市場擔憂若過早重啟經濟，將可能冒著第二波疫情感染的風險，加上中美貿易戰恐再掀起波瀾，終止美股近期連續的漲勢，四大指數呈現漲跌互見，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.45% 至 + 0.78%，其中以道瓊指數最為弱勢，台積電 ADR 下跌 0.96%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：高檔量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 10,797 點) 附近，上檔壓力為半年線 (約 11,171 點) 附近。

（3）技術指標：KD 向上開口擴大，短線上仍有機會再挑戰高點。

3. 櫃買指數上漲 0.53%，收在 141.8 點。短線支撐為 138 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 觀盤重點：美股短線強勢在季線附近呈現高檔震盪，台股周一加權指數再度攻上年線，由於本周有 MSCI 季度調整，下周有 520 兩岸政治敏感變數，短線上預期也將進入高檔震盪，操作上建議選股不選市，挑選 Q1 季報成長股或下半年景氣回溫的產業，等待量縮拉回逢低布局。選股方向可留意 PCB、被動元件、設備檢測、LED、食品、高殖利率股。

5.2330 台積電對於赴美設廠強調必須符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈完備三大要件。不過，外界解讀，更多 2330 台積電沒有說出的原因，在於赴美設廠摻雜太多政治因素，除非大客戶蘋果等美企願意支付比台灣更高的代工價格，且美國政府在水電、環評也提供等同台灣的優惠條件，否則 2330 不會為了少部分賣給美國軍方的晶片赴美設廠。彭博資訊專欄作家表示，美國總統川普發動對中國大陸的貿易戰後，2330 台積電一直設法避免捲入戰火，試圖與各方交好；但 2330 台積電同時是美國和大陸的關鍵供應商，終將被迫做出抉擇。

6.2327 國巨集團董事長分別以 2327 國巨董事長及轉投資 2456 奇力新董事長身分，在兩家公司股東會營業報告書對股東說明集團發展方向，強調全球將邁入 5G 時代，各式新型應用裝置的應用，將帶來前所未見的龐大被動元件需求。

7. 紡織股王 1476 儒鴻昨（11）日召開線上法說會，董事長表示，新冠肺炎疫情造成歐美封城，服裝零售市場能見度大減，現在大家都非常保守，1476 儒鴻第 2 季不可能成長，展望下半年，兩大客戶 Nike（耐吉）、Lululemon 第 3 季的訂單衰退幅度更高達三成至四成。

8. 印度媒體引述知情官員的話報導，蘋果資深主管與印度政府高層官員過去幾個月已舉行好幾場會議，可望為蘋果考慮把近 20% 產能，從中國大陸移往印度鋪路。