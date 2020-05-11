外資中止連5賣 金融族群獲青睞 富邦VIX連5日遭提款共21萬張

台股今 (27) 日開高走高，在大型權值股領軍下大漲 111.84 點，收在 11013.26 點，重回年線與「萬一」關卡。外資中止連 5 賣、買超 28.13 億元，惟期貨持續增持空單 205 口；現貨方面，金融族群獲外資青睞大舉敲進，富邦 VIX 則已遭外資連 5 賣、大賣超過 21 萬張。

據證交所統計，外資及陸資買超 28.13 億元，投信買超 7.49 億元，僅自營商賣超 2.68 億元，外資中止連 5 賣，三大法人同樣中止連 5 賣，共買超 32.74 億元。

期貨方面，外資增持空單 205 口，多單未平倉口數降至 36882 口；投信回補空單 650 口，空單未平倉口數降至 35342 口；自營商增持空單 566 口，多單未平倉口數降至 7984 口。

外資現貨買超最多為元大台灣 50 反 1，大買 61496 萬張；鴻海排名第二，大買 16480 張；第三至五名依序為新光金、開發金與中信金，外資買超張數均超過 5000 張。

觀察外資買超標的，主要集中在金融族群與電子股，台新金、國泰金、富邦金、臺企銀均獲外資敲進逾 2500 張，電子股包括金寶、友達、華邦電、燿華、南亞科、建準、日月光投控、宏碁、奇鋐、廣達、晶豪科與元太，也獲外資買超逾 2000 張。

外資賣超方面，賣超第一名為富邦 VIX，遭外資大賣 15656 張，第二為聯電、賣超 10146 萬張，第三至五分別為定穎、國產、玉山金，均遭外資買超逾 4500 張。電子股金像電、敦泰、旺宏、矽統、聯合再生、健鼎、彩晶與欣興，及傳產股台橡、亞泥，均遭外資出脫逾 2000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，先前中小型類股由防疫概念股領軍走強，但防疫概念股今日全面拉回，對指數呈現較正向的助益，顯示市場認為疫情的衝擊將會逐漸降低，資金逐步流向基本面較佳的電子族群，有機會由電子權值股領軍指數上攻，預期 520 前，市場仍會維持較正向氛圍，後續還有續創高機會。