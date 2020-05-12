〈台股盤中〉電子權值股走弱拖累 失守萬一回測10900點

美股道瓊指數昨日收黑，電子盤持續有壓，拖累亞股今 (12) 日走弱，台股今以下跌 38.75 點開出，短線獲利了結賣壓影響下，電子權值股全面走弱，午盤前指數跌逾百點，失守萬一大關，回測 10900 點，預估成交量 1700 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王同步走弱，台積電午盤前走低，跌幅超過 1%，跌破 300 元大關，鴻海、大立光也有超過 1% 跌幅，拖累大盤，聯發科也在盤下震盪，台塑四寶受油價回檔再度走弱，台塑化跌幅更超過 2%。

盤面上強勢族群則在防疫概念股，市場憂肺炎疫情再度擴大，概念股續成盤面焦點，其中呼吸器醫材廠雃博，傳獲得歐洲、日本、東南亞訂單，強攻漲停價位，環瑞醫，藥華藥、中化生、恆大、亞諾法等皆在盤上表現。

另一方面，蘋果傳計畫加碼在台投資，發展 miniLED、microLED，設備股惠特漲近半根停板，晶電、友達今也逆勢大盤抗跌，漲幅近 2%；而在 5G 商機帶動下散熱模組中健策、超眾、雙鴻、奇鋐表現也不俗。

不過，受全球消費市場低迷，成衣代工大廠儒鴻一改樂觀展望，對第 2 季、第 3 季轉趨保守，今跌幅超過 4%，相對弱勢，同族群新纖、聚陽、南紡、遠東新也皆在盤下。

法人表示，台股近期類股輪動快速，櫃買中小型個股成為資金積極尋找避風港，但受美股電子盤、川普拒絕美中貿易進一步協議談判，市場信心仍受衝擊，但預期 520 前夕在官股積極作多下，指數在萬一關卡前恐續呈震盪整理。