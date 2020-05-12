「萬一」關跳恰恰 個股大震盪 防主力邊拉邊出

台股大盤昨日收盤價，終於登上了久違的年線與 11000 點關卡，加權指數以 11013.26 點作收，成交略縮至 1684.56 億元。外資雖然被軋空手，回頭買超，但卻大買台灣 50 反一，國家隊控盤支撐墊高，但「萬一」關仍考驗多頭信心，恐來回刷洗跳恰恰！個股部分也須提防主力邊拉邊出大震盪。極短線多空強弱分界仍為 10900 點，關鍵點位為 10947、10988 與 11026 點。

多方如果要確認站穩 11000 點關卡，必須收上 11026 點，同時才可續往 11100 甚至 11200 點挺進，途中重要戰略位置還包括 11057、11088 點，11112 點站上才算收復 11100 點，11200 點關前還有 11149 與 11170 兩個重要角力點。但如 10988 點未能守住，指數將轉以年線攻防為主，10947 為下方重要關鍵，如再棄守恐將回測 10919 與 10900 點整數關卡。10900 點南端哨站為 10888 點，如再退守 10853、10826 點，則本波搶攻 11000 點攻勢有熄火跡象，下方 10800 點與護城河 10777 點切勿棄守，否則獲利下車賣壓恐加劇，提防回檔幅度擴大。

外資被國家隊軋空手，轉為買超台股 28 億元，不過外資似乎仍不太情願，大買台灣 50 反一達 6 萬多張。國家隊軋外資空手，甚至軋空單的戲碼，仍有機會延續，只要下方 10900 點守住，盤勢仍由短多掌控。投資人只要留意未見高檔再爆出 2200 億元以上大量，且維持短多控盤，指數仍有機會以驚驚漲，或以車布邊模式，續往上墊高。

在個股部分，隨指數與個股創高，一般投資人重燃信心，但主力往往趁機上沖下洗，或以邊拉邊出模式，逢高獲利下車，也使得個股震盪幅度擴大。進入首季財報公布倒數 3 個交易日，需留意法人換股動作，除了首季財報成績單之外，法人更在意的是第二季與後續展望。建議投資人也可以同樣角度檢視持股，汰弱換強。另外隨指數墊高，融券空單壓力也持續大增，高券資比個股，也可留意是否有軋空機會。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)