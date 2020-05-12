暗示負利率不無可能？BOE副總裁：必須平衡看待負利率利弊

英國央行副總裁 Ben Broadbent 週二 (12 日) 表示，為幫助英國經濟應對疫情危機，央行正持續審查政策工具，甚至必須權衡負利率可能帶來的利與弊，暗示以當前情況來看，採取負利率政策並非不可能。

Broadbent 週二 (12 日) 受訪表示：「英國央行正在審視所有潛在政策工具，這是自金融危機以來人們不斷思考的問題，同時也是平衡判斷。」

儘管下調利率可能幫助刺激貸款需求，促進經濟體活絡，但也可能對銀行業產生負面影響，Broadbent 則認為，這些是委員會必須考慮的平衡問題，也是過去十幾年來就已存在的問題。

今年 3 月，英國央行將基準貸款利率降至歷史新低的 0.1%，使得外界對央行是否改變負利率政策的一貫立場感到質疑。

英國央行基準利率走勢 (圖：Tradingeconomics)

前英國央行總裁卡尼 (Mark Carney) 過去曾表示反對負利率，認為此舉恐傷害英國利益，多數經濟學家預計，英國央行將持續利用其他政策工具，例如購買價值數千億英鎊的政府公債，為經濟提供更多刺激，目前暫時預計 6 月執行購債計劃。

不過 Broadbent 表示，若其他國家央行朝零利率方向發展，那麼英國央行在政策立場上不會感到任何壓力，並稱當前下行風險依舊存在，委員會已準備好採取必要措施。

目前為止，英國央行已降息 65 個基點至歷史新低 0.1%，同時將資產購買目標上調至 6450 億英鎊，新加坡大華銀行經濟學家 Lee Sue An 認為英國央行將進一步放寬貨幣政策。

他表示，根據統計，英國央行目前有 3900 億英鎊的公債可供購買，這意味著央行仍有大量空間來擴大量化寬鬆計劃 (QE)，因此，疲軟的經濟前景可能使該央行進一步放寬貨幣政策。