寶雅首獲歐系外資納入追蹤 目標價上看600元

百貨股王爭霸戰持續拉鋸，繼富邦媒 (8454-TW) 獲國內法人看好，有望獲納入即將公布的 MSCI 成分股中，寶雅 (5904-TW) 也不落人後，歐系外資首次將寶雅納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看 600 元。

歐系外資指出，寶雅自 2008 年以來，營收年複合成長率達 11.3%，優於產業平均值 4%，由於寶雅仍積極展店，目標總店數從 230 家擴大到 350 家，預估至 2025 年寶雅市占將由 10% 成長至 16%。

歐系外資也看好，在此次新冠肺炎疫情的衝擊下，寶雅競爭同業可能縮減和退出，長期有利提升寶雅市占。

另一方面，歐系外資提到寶雅的新品牌「寶家」長期的成長潛力，主要是因去年家庭五金用品市場規模達 800-900 億元，高於快速消費品的 500-600 億元規模，可吸引與以往主力客群較不同的男性客，加上五金銷售較不容易受電商衝擊，預料至明年寶家市占率可達 4%，2025 年上看 10%。

寶雅第一季合併營收 42.66 億元，年增 12.36%，營業毛利 18.24 億元，年增 11.79%，毛利率 42.75%，年減 0.21 個百分點，營業利益 6.32 億元，年增 6.5%，營業利益率 14.81%，年減 0.81 個百分點，稅後純益 4.94 億元，季減 2.56%，年增 8.73%，每股純益 5.06 元，創同期新高，也是連續 3 季每季均賺超過半個股本。