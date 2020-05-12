亞諾法攻新冠肺炎疫苗 將展開動物試驗

亞諾法 (4133-TW) 今 (12) 日公告，與國際生技廠商 Acuitas Therapeutics 簽訂研發疫苗重要原物料技術評估協議，從本月開始展開一系列大型動物試驗和安全性研究。

亞諾法表示，將使用 Acuitas Therapeutics 脂質奈米顆粒，再透過 self-amplifying mRNA(SAM) 技術產製 COVID-19(新冠肺炎) 疫苗，此外，亞諾法自有的 DNAx Immune 技術平台，已驗證出新冠肺炎不同基因序列片段，產製有效中和小鼠抗體，將兩著結合後作為新冠疫苗開發依據。

亞諾法指出，SAM 是新一代針對疾病感染與癌症的 mRNA(信使核糖核酸) 治療藥物，相較傳統 mRNA 疫苗技術，SAM 疫苗能在細胞內產生 20 萬份拷貝數，因而產生更高量與更持久的蛋白質表現，以更低的免疫劑量達到體內的抗體免疫反應，也有利商業化發展。

亞諾法指出，目前國際生技廠中，美國 Moderna、德國 CureVac 與 BioNTec 等，透過各家廠商整合、產製能力、成本評估等，針對多種疾病的 mRNA 疫苗進行開發，不過新冠肺炎病毒不斷變疫，疫苗開發也較複雜，因此，單一家公司難以滿足全球疫苗需求。