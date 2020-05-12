首爾梨泰院夜店疫情增至93人確診 3000多人仍無法取得聯繫

日前在南韓首爾鬧區梨泰院的夜店爆出新冠肺炎 (COVID-19) 群聚感染情事。截至目前 (12 日中午) 已知有 93 名的夜店客人及其家人感染了新冠肺炎，而且還有 3 千多名的夜店客人等還無法聯絡上。南韓衛生當局也正忙著補破網，深怕疫情破口持續擴大。

南韓於 5 月初的 4 天連續假日，在首爾鬧區梨泰院的夜店，發生了新冠肺炎群聚感染。

南韓政府在 12 日上午的記者會上表示，截至目前為止已知有 93 名的夜店客人及其家人們，是新冠肺炎確診。南韓當局針對所有造訪夜店的客人們實施 PCR 檢測，但是仍有 3 千多人無法取得聯繫，衛生當局也正持續的努力當中。

南韓首爾市規定，如果故意不接受檢測的話，將被處以 200 萬韓元 (約折合 1635 美元) 罰款。不過衛生當局也接受民眾以匿名方式接受檢測，呼籲造訪夜店的人們儘速出面來接受檢查。

首爾梨泰院夜店疫情增至 93 人確診 3000 多人仍無法取得聯繫 (圖片：AFP)

《韓聯社》在相關報導中提到，到訪夜店的人們多為年輕族群，其行動範圍也相對廣闊。能否在最短時間內找到這些人，也決定了疫情的規模大小。認為是與時間的奮戰。

南韓總統文在寅也在 12 日的會議上說道：「在面對眼前危機，沒有片刻時間猶豫。必須迅速在防疫、保健系統作出強化。」對於第二波的肺炎疫情是否到來而感到憂心。

南韓從 4 月 29 日至 5 月 7 日為止，除了 5 月 3 日出現了 18 人確診，在其他日子都維持著個位數確診。然而在首爾梨泰院夜店的群聚感染爆發後，在 8、9 兩日各增加 10 多人確診，10、11 兩日更各增加 30 多人確診。

從 5 月 11 日凌晨 12 點至 12 日凌晨 12 點的 24 小時內，南韓又新增 27 名確診。其中有 22 例為境內感染，而其中又以首爾的 12 人為最多；另有 5 例為境外移入。