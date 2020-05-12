度難關 挪威主權基金將大賣資產套現410億美元

面對今年國內生產總額 (GDP) 萎縮 4% 的挪威，坐擁 1.1 兆美元資產的挪威主權財富基金，計劃今年動用創紀錄的 4200 億瑞典克朗 (約 410 億美元) 以度過嚴苛的疫情和石油危機。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大流行導致歐洲商業中斷，全球原油市場崩跌，西歐最大原油與天然氣生產國挪威遭受雙重打擊。挪威政府發布的聲明中表示，由於不確定性異常高，經濟衰退可能會進一步加劇，周二將提交預算中的關鍵數據。

挪威從數十年石油生產獲利中積累了 1.1 兆美元的主權財富基金，去年獲利高達 1800 億美元，為財政政策提供強大的支援，結構性石油修正赤字今年將占該基金 4.2%。

今年三月中以來，挪威央行已三度降息共 1.5 個百分點，來到前所未有的零利率，並在市場進行干預，以支持走弱的挪威克朗，並為銀行提供低融資成本的流動性。

挪威財政部長在 NRK 電台受訪表示，財政支出龐馬「我們需要意識到，現在花更多的錢，意味著未來幾年的錢會減少。

前次油價低迷時，挪威石油產出入不敷出時，挪威政府也曾動用主權財富基金，但 2020 年被迫出售資產套現，現金流出將首度超過股息和利息支付。