〈紐約匯市〉川普引爆負利率恐懼 Fed救市 美元跳水

週二 (13 日) 美元走軟，美元指數下跌 0.23%，至 100.035，市場情緒受到美國聯準會持續祭出的救市措施提振，加上世界衛生組織 (WHO) 提出某些療程似乎能減輕 COVID-19 患者的症狀，風險偏好獲得改善，抑制美元的避險吸引力。

早盤時段，美元一度受到新的中美貿易緊張局勢和美國總統川普的負利率言論支撐，投資人擔憂各國逐步放寬封鎖限制後，會引起第二波感染潮，美元在觸及兩週高位 100.512 後回落。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

就在三位聯準會 (Fed) 官員試圖淡化負利率想法後，美國總統川普卻推文表示，支持美國接受「負利率」這份大禮。

川普週二推文指出，「只要其他國家正在享受負利率好處，美國也應該接受這份大禮！」引發市場對負利率的擔憂，美元走跌。

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 持續影響美國，引發美中兩方針對病毒來源的口水戰，川普政府週二 (12 日) 更下令美國相關政府基金將禁止投資中國股市，加深了美中緊張的關係以及貿易戰和解的難度，有利美元上行。

加拿大外匯銀行駐多倫多主管 Erik Bregar 表示：「市場已經感覺好一些，風險情緒的擺盪已經從亞洲的負值轉為目前的正數。」

他指出，美元走勢受多種因素驅動，「今日聯準會開始購買公司債 ETF，也正在增加風險轉移。」

Fed 週二 (12 日) 正式啟動市場期待已久的公司債 ETF 購買計畫，聯準會紐約分行公告表示，這此購買計畫以美國投資級公司債券為優先購買，其次才是美國高收益公司債券，並會針對 ETF 成分股、管理方式以及 ETF 持有的債務數量來做購買審核依據。

與此同時，WHO 表示某些療程似乎能緩解 COVID-19 患者的症狀嚴重程度或持續時間，並且他們已著手測試最有可能的四到五種治療方法，風險偏好獲得改善。

雖說如此，分析人士表示，市場對當前全球健康危機仍持續擔憂，就在中國、南韓和德國放寬經濟封鎖限制後，這些地區陸續出現新的 COVID-19 確診病例，即使有貨幣和財政措施的助長，疫情捲土重來的可能性，仍會削弱全球經濟復甦。

加上美國總統川普指示聯邦退休基金不得購買中國股票，更廣泛支持了美元，使得投資人對中美關係抱持謹慎態度。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

週二英鎊兌美元下跌 0.60% 至 1.2262 美元，英鎊因受到英國脫歐的新憂慮而進一步走軟，係因英國幾乎沒有跡象顯示希望延長過渡期，無協議脫歐的風險攀升，英國與歐盟的貿易談判將宣告失敗。

歐元兌美元上漲 038%，至 1.0848 美元，但仍接近 3 月底疫情大流行使市場陷入混亂的低點 1.0636 美元。

同時，美元兌避險日圓下跌 0.48%，至 107.15 日圓。

在中國禁止部分澳洲肉類進口之後，澳幣兌美元稍早下跌，跌至五天低點 0.6432 美元，爾後澳洲貿易部長淡化該問題，澳幣收復部分虧損，最新下跌 0.29%，至 0.6470 美元。

市場持續關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於週三針對美國經濟現況與展望發表談話，但市場預期，鮑爾還可能在本次談話中向市場釋放 Fed「不會實施」負利率政策，以打退目前利率期貨市場預計 Fed 將在年底降息至負利率之預期。

近期期貨市場大力押注 Fed 在今年底或明年初將利率下調至負利率區間，也導致 2 年期美債殖利率上週創下歷史新低，種種訊號顯示負利率恐將到來，

截至週三 (13 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.035。-0.23%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0848 美元。+038%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2262 美元。-0.60%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6470 美元。-0.29%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4072 加幣。+0.47%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.15 日圓。-0.48%