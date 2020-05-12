旺宏盧志遠：下半年旺季效應再觀察

記憶體上半年需求持穩，不過市場憂心，下半年景氣恐旺季不旺，記憶體廠旺宏 (2337-TW) 總經理盧志遠今 (12) 日表示，通常第 3 季進入旺季表現會更好，但由於近來需求已先發酵，下半年旺季效應能多旺須再觀察。

SEMI (國際半導體產業協會) 今 (12) 日舉辦「半導體產業醫療防疫物資捐贈儀式」，包括台積電 (2330-TW) 慈善基金會、世界先進 (5347-TW)、旺宏、美光科技、聯電 (2303-TW) 與 3M 台灣等企業，捐贈淨氣面罩 (PAPR)、頭罩及濾毒罐等醫療資源，給全台各地醫檢師，提供工業用等級防疫物資。

盧志遠今日出席捐贈儀式時表示，這次捐贈的淨氣面罩 (PAPR) ，是半導體廠關鍵重要物資，可提供工廠相關從業人員較舒適且安全的工作防護。

對於產業市況，盧志遠表示，通常第 3 季表現會更好，從過去經驗來看，歐美消費旺季都在暑假後，但現在已先購買，會不會影響之後的購買意願，及今年下半年旺季效應，還要再觀察。

盧志遠指出，近來受居家辦公等需求驅動，筆電採購量大、甚至缺貨，或許後續可望出現長尾效應，另一方面，近來許多終端電子產品買氣受壓抑，疫情過後需求是否會突然衝高，也很難說。

盧志遠認為，近期產業需求此消彼長，正面影響方面，是疫情所帶動的居家上班與遠端教學等趨勢，驅動筆電等需求；負面影響則是使旅遊業飽受衝擊，但正負相抵之下，正面影響又比負面多一些。