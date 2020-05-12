超商市況穩健向上 全家Q1獲利創同期新高

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，稅後純益 2.84 億元，年增 24.34%，每股純益 1.27 元，創同期新高，顯示超商本業經營穩健，未受新冠肺炎疫情明顯衝擊。

全家第一季合併營收為 197.92 億元，年增 8.79%，營業毛利 71.27 億元，年增 9.53%，毛利率 36.01%，年減 0.24 個百分點，營業利益 4.96 億元，年增 31.87%，營業利益率 2.51%，年增 0.44 個百分點。

全家說明，第一季本業表現與既定事業計畫大致相符，疫情雖影響特定高人流汗封閉商圈營運，但整體仍受惠於長期改造有成，包括鮮食構造改革、會員經營和電商支援經營，皆是成長主因，其中，整體鮮食營收年增 10%，尤其現煮咖啡成長更近 20%。

而全家長期深耕會員和電商經濟的效益，在疫情期間下也明顯浮現，會員消費占整體營收的比例自去年底的 40% 拉升至近 50%。

轉投資部分，支援超商本業的福比麵包和日翊文化獲利持續成長，而關係企業下的餐飲事業，則受到疫情衝擊，第一季呈現虧損約 300 萬元，然目前現金流穩定，待疫情緩和消費信心恢復後，預料餐飲市場將可趨於平穩。

至於中國轉投資全家便利商店，受新冠肺炎肆虐導致店鋪暫停營業與封城效應，影響既定事業計畫，截至 3 月底為止共 2816 店。

全家第一季淡季不淡，營收、獲利創同期新高後，進入第二季後，全家指出，因今年 4 月是 24 年來同期氣溫最低，影響成長力道，但隨著店數和鮮食持續成長，且後疫情階段適時推出多檔振興經濟的優惠活動，並同步展開端午節預購，營運可維持穩健中向上。