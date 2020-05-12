Lotus推出Elise Classic Heritage Editions特殊版本 限量100輛銷售。

Lotus 近期推出了四款特別版本的 Elise，其靈感來自該公司歷史悠久的賽車運動，僅生產 100 輛 Classic Heritage Editions 四種版本，每個版本都具有四種賽車專屬配色以及小部分的增強型規格。

Lotus 72D F1 賽車採用黑色與金色兩種配色，是車迷眼中最具有品牌強力風格的標誌，與 1968 年 Type 49B 駕駛的紅色、白色和金色漆面混合搭配，在此次特殊的 Elise 中得到認可。另外，1980 年 Type 81 的藍色、紅色與銀色在這次的 Classic Heritage Editions 也成為特殊的塗裝。第四輛新的 Elise 的藍白鄉間，事項 1960 年的 Type 18 致敬，它是 Lotus 第一個獲得 F1 杆位並取得勝利的賽車。這是今年算起 60 年前完成的一項壯舉，並且向在摩納哥大獎賽中已故的的 Stirling Moss 致意。

除了外觀有特殊的塗裝，每輛車內部帶有一個獨特的飾板，已表明其在生產過程中的特殊數量。僅量產限制為 100 台，但是 Lotus 不一定會為每個版本建造 25 輛，相反，每輛車的最終編號將由客戶訂製後的需求決定。符合大眾對於特殊車輛的需求，在 Lotus 一系列需選用的配備將列為標準配備，這意味著 Classic Heritage Editions 將獲得音響、空調和定速巡航等高檔配備。另外，輕量化鋁圈、兩片式碟盤和帶有標誌的黑色地毯都成為 Classic Heritage Editions 專屬配備。

每輛車還將受益 Elise 內部顏色套件，該顏色套件包括車門飾版、中控台飾版以及座椅。門上的細節與排檔和中控台、座椅都會有相同配色，與車身外觀的賽車圖騰相同，座椅除了顏色之外，還會使用上 Alcantara 包覆，營造出賽車氛圍並帶出豪華質感。

動力部分經典傳承 1.8 升機械增壓發動機，可產生 217 匹最大馬力，對於車身重量非常輕盈的 Elise 相當夠用，靜止加速到 100 公里 / 小時只需要 4.2 秒，最高速度則可高達 233 公里 / 小時。Lotus 表示，Classic Heritage Editions 將獲得價值近 14,900 美元的選用配備，所以 100 輛的新車價格會是約 57,560 美元，這比起 Elise Sport 220 貴 7,900 美元。

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