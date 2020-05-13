【財經M平方】4月美國非農大減2000萬人 就業市場真的很糟嗎？

美國 4 月非農就業人口大幅度減少 2050 萬人，失業率高達 14%，數據真的這麼糟嗎？失業的都是哪些人？勞工局在本次數據有更深度的披露，M 平方嘗試完整拆解整份就業報告，和大家分享。

一、非農就業報告解讀

1. 非農月減 2050 萬人，所有行業均受波及

4 月非農就業月減 2050 萬人，年減 1940 萬人，總就業人口自 1.5 億下滑至 1.3 億。而從細項可看出，商品生產部門（-235 萬），服務部門（-1716 萬），政府部門（-98 萬），其餘細項如：休閒娛樂業（-765 萬）、專業技術（-213 萬）、零售銷售（-211 萬）、教育醫療（-254 萬）。顯示幾乎所有產業均受到影響。

2. 600 多萬人離開勞動市場，之後也不急於找工作

從家計單位統計看出，美國 4 月勞動力為 1.56 億人（前 1.63 億），不符合勞動力人口為 1.034 億（前 9684 萬），勞參率 60.2%（前 62.7%）。數字代表本次疫情有約 650 萬人離開勞動市場，之後也不急於找工作，約占總就業 5%。

3. 因市況不佳下而擔任 Part time 的人數大幅增加

因為經濟因素下擔任臨時工的勞動力大幅增加 1088 萬人（前 576 萬人），其中因市場狀況不佳而 part time 的有 993 萬人（前 404 萬），因自己因素的僅 69 萬人（前 132 萬）。顯示企業現階段以運用臨時工為主。

從上可知，美國本次就業狀況波及全面。 但就業市場真的有那麼糟嗎？

在 2000 萬的失業人口中，有 9 成是臨時性失業！

從家計單位觀察，2062 萬的失業人口中，臨時性失業（On temporary layoff）就佔了 1806 萬人，這代表大多數的失業人口是集中在暫時的！而 非臨時性失業則有 256 萬人（前 209 萬人），其中，永久性失業的有 200 萬人，較前月僅增加 55 萬人！透露疫情只要回穩，就業市場就有機會快速回溫。

4 月的非農就業報告乍看之下非常駭人，但其中也暗藏了一些值得期待的數據與轉折。從報告中的數據我們還能找出什麼洞察？疫情發展到現在，經濟數據又要怎麼用到投資上？更多完整內容，都收錄在財經 M 平方網站上！

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