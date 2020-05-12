法國央長：防疫封鎖 減少了法國經濟6%年增率

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，並衝擊歐洲，法國央行行長 Francois Villeroy de Galhau 在週二 (12 日) 表示，為防範新冠肺炎疫情蔓延的封鎖措施，已導致法國經濟年增率減少約 6%。

法國從本週一開始放寬嚴格的封鎖措施，允許非必要的商店、工廠和其他企業在經歷了兩個月的封鎖後，首次重新開始營業。

「這兩個月使我們損失了 6% 的經濟年增率。」de Galhau 在接受採訪時表示：「全年經濟成長率的損失會更大，因為商業活動的恢復將是部分進行的。」

自 3 月 17 日以來，法國 6700 萬人被下令留在家中，除了買食物、上班、就醫或獨自運動。據法國國家經濟統計局 (INSEE) 發布的數據顯示，受到疫情影響，法國第一季的國內生產總值 (GDP) 季減 5.8%，創下自二次世界大戰以來的最大單季跌幅。

INSEE 表示，法國消費者支出在第一季季減 6.1%，而商業投資也下跌了 11.4%，消費者支出通常是法國經濟驅動力。儘管禁令已經結束，但政府警告表示，破產和失業可能隨之而來。

先前，INSEE 估計，受疫情衝擊，經濟活動大約是正常水平的三分之二，有超過二分之一的私營企業員工被迫放無薪假，接受國家補貼，以防止永久性的大規模裁員。

在先前，法國財政部長 Bruno Le Maire 表示，如今當局預估今年的經濟成長萎縮 8%，更低於先前所公佈的萎縮 6%。法國審計部部長 Gerald Darmanin 也表示，封鎖期限的延長將給公共財政帶來更多壓力，使公共部門的預算赤字，從上週預估的佔 GDP 的 7.6% 升至 9%。