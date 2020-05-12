川普：美國應接受「負利率」這份大禮！

近日在三位聯準會 (Fed) 官員試圖淡化負利率想法後，美國總統川普仍推文表示，支持美國接受「負利率」這份大禮。

近期期貨市場大力押注 Fed 在今年底或明年初將利率下調至負利率區間，也導致 2 年期美債殖利率上週創下歷史新低，種種訊號顯示負利率恐將到來，美國總統川普週二 (12 日) 更推文指出，只要其他國家正在享受負利率好處，美國也應該接受這份大禮！

(圖：推特)

川普此前數度大談負利率好處，稱負利率相當於借錢還能獲得報酬，若美國實施負利率政策，他會「非常喜歡且很快就能習慣」。

然而部分 Fed 官員對於負利率支持經濟增長存有疑問，擔心採行負利率政策無法有效刺激經濟，認為美國市場情況並不適合採取此類行動，甚至將適得其反。

目前包含聖路易聯邦儲備銀行總裁 James Bullard、達拉斯聯邦儲備銀行總裁 Robert Kaplan，以及明尼阿波里斯聯邦儲備銀行總裁 Neel Kashkari 在內等官員皆對負利率抱持謹慎態度。

推文發布後，金融股多半扭轉早前漲勢，截至台北時間週二晚間 23 時許，摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.35%，美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.42%，花旗 (C-US) 下跌 1.48%，主要擔心負利率政策將擠壓銀行獲利，如同採取相同政策的歐元區及日本。