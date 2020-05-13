佛奇：新冠疫苗成效仍具未知數 經濟重啟不宜倉促

美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮新冠肺炎 (COVID-19) 特別工作組成員佛奇 (Anthony Fauci) 於週二 (12 日) 表示，儘管全球各大藥廠皆積極開發新冠病毒疫苗，但究竟疫苗是否能成功問世、以及疫苗的功效，仍舊充滿未知數。

美國官員曾於先前表示，病毒疫苗的問世將成為疫情的轉折點，但距離疫苗開發成功，仍至少需要 12 至 18 個月。且在疫苗開發成功後，仍須完成大規模的生產，才能達到全球普及化的目的，然而目前對於可能治療疫情的藥物及疫苗，皆尚未獲得證實。

美國國家衛生研究院 (National Institutes of Health；NIH) 目前正與生技公司 Moderna 共同研發新冠病毒疫苗，且正在進行第一階段的試驗。Moderna 於上週表示，將會很快展開第二階段的臨床試驗，並預計於今年夏天進入最後的階段。

根據世界衛生組織 (WHO) 資料顯示，截至 4 月底為止，全球有超過 100 個新冠疫苗正在研發，且至少有 8 個候選疫苗已在進行人體試驗。

此外，儘管美國總統川普對於經濟重啟計劃相當積極，佛奇卻抱持著較為謹慎的態度。佛奇警告，若在經濟重啟條件不成熟的情況之下解除封鎖，則將可能有疫情再度惡化的風險，並導致更多人死亡。

美國前副總統拜登 (Joe Biden) 則呼籲各州政府，在重新開放經濟活動的同時，應聽取佛奇的建議。拜登表示，儘管政府希望能儘快重啟經濟，但理性的開放相當重要，對此，拜登批評川普總統並未盡到應盡的責任。