傳Uber向Grubhub提出收購要約 Grubhub盤中暴漲3成

消息人士指出，Uber (UBER-US) 正在向美食外送平台 Grubhub(GRUB-US) 提出收購要約，受此消息影響，Grubhub 盤中一度暴漲 31%。

《彭博社》首先報導 Uber 的收購要約後，Grubhub 股價旋即漲超 30%，由於波動性過大，Grubhub 股票盤中三度暫停交易後恢復，但目前還不清楚 Uber 出價金額。

在盤中漲超 30% 後，截至台北時間週三 (13 日) 0 時 30 分許，Grubhub 市值約為 56.3 億美元， Uber 盤中則上漲 5.50%，市值達 587 億美元。

Grubhub 股價日線走勢圖 (圖：Investing.com)

今年稍早 Grubhub 曾發布聲明否認出售傳言，而此前市場也有報導傳出，包含沃爾瑪 (WMT-US) 在內至少三家大型零售商計畫收購這家外送平台公司，當時 Grubhub 表示沒有出售計劃。

待 Uber 和 Grubhub 合併，這兩家美食外送巨頭將合而為一，有望為市場樹立新秩序。知情人士表示，Uber 此前曾和同業 DoorDash 進行合併談判，但後續結果不了了之。

GrubHub 拒絕針對上述報導發表評論，Uber 則未回覆評論請求。

Uber 上週公布 2020 會計年度第一季財報，肺炎疫情導持續衝擊核心共乘業務，儘管 Uber Eats 外送訂單較去年大幅成長逾 50%，仍不足以抵消共乘業務跌幅，該公司第一季淨虧損高達 29 億美元，由於疫情重挫業績表現，Uber 上週宣布將裁員 3700 名員工，佔員工總數的 14％。

為減少國際業務損失，Uber 上週宣佈自 6 月 4 日起將 Uber Eats 業務撤出 7 個海外市場，同時大砍中東子公司 Careem 的 536 位員工。

GrubHub 的潛在收購案可能與 Uber 此前宣佈的市場拓展計畫相關，執行長 Dara Khosrowshahi 表示，公司正持續評估潛在收購交易，希望透過收購及拓展行動進入雜貨配送市場。