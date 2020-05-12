〈美股早盤〉道瓊早盤漲近100點 WTI油價再飆5%

儘管美國總統川普對於經濟重啟計劃相當積極，但美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮新冠肺炎 (COVID-19) 特別工作組成員佛奇 (Anthony Fauci) 卻表示，若經濟重啟的速度過快，則可能提高疫情的風險，並造成更多人死亡。

雖然佛奇指出了經濟重啟過早的風險，但投資人情緒仍舊樂觀，並預期休閒旅遊產業將可從中受惠，週二 (12 日) 早盤萬豪國際 (MAR-US) 及永利度假村 (WYNN-US) 股價皆上揚。

此外，科技類股持續呈現上揚的趨勢， 蘋果 (AAPL-US) 於早盤上漲 1.15%，整體那斯達克指數則上漲 0.30%，邁入第 7 個上漲的交易日，道瓊指數則於早盤上漲將近 100 點。

新冠肺炎疫情未歇

中國武漢市在 4 月 8 日解除長達一個月的封鎖之後，上週傳出有第二波新感染病例出現，根據內部消息人士透露，中國武漢預計在 10 天內進行全市的病毒核酸檢測。

另外，南韓首爾梨泰院夜店亦於近日爆出新冠肺炎群聚感染情事。截至週二 (12 日) 已知有 93 名的夜店客人及其家人感染了肺炎。

中美貿易協議重回市場目光

據報導指出，中國對第一階段貿易協議日益不滿，希望再次啟動談判、甚至作廢，對此美國總統川普週一 (11 日) 冷淡回應，對重啟協商「一點興趣也沒有」，並表示希望看到北京當局履行協議內容，大幅增加對美國採購量。

截至台北時間週二 (12 日)22 時許：

道瓊指數上漲 96.90 點或 0.40%，暫報 24318.89 點

那斯達克上漲 27.20 點或 0.30%，暫報 9219.54 點

標普 500 上漲 9.60 點或 0.33%，暫報 2939.79 點

費半上漲 8.83 點或 0.50%，暫報 1783.13 點

台積電 ADR 下跌 0.17% 至每股 52.31 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.721%

紐約輕原油上漲 5.84% 至每桶 25.55 美元

布蘭特原油上漲 2.77% 至每桶 30.45 美元

黃金上漲 0.34% 至每盎司 1703.75 美元

美元指數下跌 0.47% 至 99.795 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 2.92%，達 834.27 美元。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週一 (11 日) 晚間在推特上表示，特斯拉加州 Fremont 工廠將復工，因違反加州阿拉米達郡的居家防疫限令，意味著馬斯克與地方政府的鬥爭激化，馬斯克甚至做好被逮捕的心理準備。

馬斯克在 4 月下旬就示意 5 月初重啟特斯拉工廠的計畫，因當時居家限令將於 5 月初到期，但該限令已延長執行，馬斯克週六怒而在推特上揚言就限令一事控訴阿拉米達郡政府，並表示考慮離開加州，將產線移至內華達州和德州。

波音 (BA-US)

波音早盤上漲 1.77%，達 131.16 美元。

波音執行長 Dave Calhoun 表示，該公司將於本月恢復 737 MAX 的生產，並說 737 MAX 正逼近復航的階段，有望於疫情緩和後重新上線服務。

但是，目前美國的航空旅行較去年減少超過 90%，距離復甦還需要一段很長時間，波音 CEO 估計，今年下旬的旅遊需求大概會是過去的一半，且由於肺炎疫情造成航空業的前景難以預測，業界分析師和內部人士認為波音的下行頹勢至少會持續到 2024 年。

Netflix (NFLX-US)

Netflix 早盤上漲 0.28%，達 441.44 美元。

受惠於居家隔離防疫措施，Netflix 股價自今年以來已上漲了 36%。Oppenheimer 分析師 Ari Wald 樂觀預期，該公司的股價有望進一步上漲至每股 500 美元。

但是，Chantico Global 的 CEO Gina Sanchez 卻對於 Netflix 的成長潛力，抱持著較為保守的態度，Sanchez 指出，在疫情期間 Netflix 的訂閱數大幅增加，但也代表著在疫情過後，訂閱數增長的持續性將受到限制。

Netflix 於今年第一季增加了 1580 萬戶的全球訂閱戶，並預計在第二季將增加 750 萬戶。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 NFIB 小企業信心指數報 90.9，預估 86.5，前值 96.4

美國 4 月核心 CPI 年增率報 1.4%，預估 1.7%，前值 2.1%

美國 4 月 CPI 年增率報 0.3%，預估 0.4%，前值 1.5%

美國 4 月核心 CPI 月增率報 -0.4%，預估 -0.2%，前值 -0.1%

美國 4 月 CPI 月增率 -0.8%，預估 -0.7%，前值 -0.4%

美國核心 CPI 年增率 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

為了穩定石油價格，沙烏地阿拉伯宣佈將於 6 月開始每日額外減產 1 百萬桶，此外，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 及科威特亦宣佈加入減產，對此，RBC Capital Markets 策略師 Helima Croft 表示，隨著世界各國開始逐步解除封鎖，石油需求量已有回溫的跡象。而產油國的減產政策，將可加速能源市場恢復穩定的速度。

Croft 亦表示，若在經濟重啟後發生第二波的感染，則勢必將重新恢復封鎖措施的實行，並對於油價的復甦造成衝擊。因此，在疫情發展未明的情況之下，油價的走勢仍具不確定性。

貝萊德策略師 Mike Pyle 表示，目前股市同時存在著樂觀及謹慎的情緒，投資者對於經濟重啟感到樂觀，但對於疲弱的經濟數據，仍抱持謹慎的態度。由於近日來部份國家出現疫情再度惡化的消息，市場將持續觀察對於金融體系及經濟所造成的影響。